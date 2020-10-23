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全球最佳大學 柏克萊加大第4

記者劉先進／屋崙報導
「美國新聞與世界報導」的最新全球大學排名，柏克萊加大總體排名第四，也是唯一躋身全球前五的公立大學。（記者劉先進／攝影）
「美國新聞與世界報導」的最新全球大學排名，柏克萊加大總體排名第四，也是唯一躋身全球前五的公立大學。（記者劉先進／攝影）

美國新聞與世界報導」( US News and World Report )10月發布的最新全球大學排名中，柏克萊加大總體排名第四，也是唯一躋身全球前五的公立大學。

美新的全球大學排名用13個指標和權重來計算，衡量大學全球表現。比如全球研究聲譽，區域性研究聲譽，著作，論文寫作中被引用率最高的10%的出版物數量等。學生也可以比較每所學校在每項指標中的地位。

排名囊括86個國家近1500所頂尖院校，相比去年的81個國家有所增加。

大學排名滿分100分，排名前五的分別是哈佛大學、麻省理工學院（MIT）、史丹福大學、柏克萊加大和英國的牛津大學。柏克萊加大得分為89.8分。第6到第10名分別是，哥倫比亞大學、加州理工學院、華盛頓大學、劍橋大學和約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）。

加州大學還有兩個分校進入了前20名，洛杉磯加大上升到第13名，舊金山加大（只設研究院）則繼續排在第15名。柏加大全球研究地位排名第5，區域研究聲譽排名第4。

在31個學科評分中，柏加大在化學排名第1。生物技術和應用微生物學、環境/生態學、經濟學和商業、空間科學以及物理學方面排名第3。土木工程和動植物科學方面排名第4；生物學和生物化學以及電腦科學方面排名第5。

每年10月，美國新聞與世界報導都發布全球大學排名，每年9月公布全美大學排名。

柏克萊加大 加州大學 美國

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