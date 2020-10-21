Google遭聯邦起訴 皮采致信員工：該幹嘛幹嘛

司法部20日正式控告Google壟斷，CEO皮采(Sundar Pichai)寫電郵告訴全體員工：「這事一點也不新鮮。大家該幹嘛就幹嘛。我們要講出對事情的看法。」(Getty Images)

聯邦司法部 20日高調起訴Google 和母公司Alphabet，指Google的搜索引擎壟斷，用各種方法扼殺競爭者。Google和Alphabet執行長皮采(Sundar Pichai)立即反應，發電郵給全體員工說：「不是新鮮事。大家該幹嘛就幹嘛(Keep doing what you're doing)。我們將會說出我們對事情的看法。」

「商業內幕」不久即報導皮采的反應，拿到皮采給員工的電郵；後來CNBC和其他媒體也跟進。CNBC說，除了皮采，Google首席律師華爾克(Kent Walker)也向全體員工發一通電郵，說訴訟的過程將會很漫長，預期公司會受到批評，甚至誤導性的批評，不要受訴訟影響而分心。

司法部對Google的訴訟是政界和科技界一直預期的事，一點也不奇怪，但11名共和黨籍的州檢察長也加入訴訟，成為原告，這點卻有點意外。而且為什麼都是共和黨人？

皮采和華爾克顯然遵守不成文的規定，即：在訴訟期間不討論訴訟內容，但是Google的高層顯然擔心員工會受影響，以致工作受到影響。皮采在電郵中特別強調，Google產品最著重給使用者提供幫忙(helpful)，選擇使用Google產品的人，最基本的理由就是產品有用，並不是Google要壟斷。「Google的產品和科技，基本目標是改善生活，以及對社會有用。」

「例如Google研發的新冠病毒示警系統(目前在40個國家使用，又如Google搜索引擎所提供的野火地點和野火警報；我們的產品在疫期時期為人們提供幫助。」

「我們眼前和未來的目標，比以前更重要，讓大家一起繼續努力，集中精神做好工作。這是全體員工最能幫到公司的地方。」

CNBC報導分析了訴訟的可能結果。一個重點是，司法部可能逼使Google分拆，但是如何分折？YouTube獨立出來？Waymo(自駕車)獨立出來？但搜索引擎如何分拆？基本是不可能的。

哥倫比亞大學法學院華裔教授吳修銘(Tim Wu)說，司法部告Google壟斷與1975年告微軟 壟斷如出一轍，但微軟和Google不同，微軟當時有把柄被司法部抓在手裡，最後微軟不能再強迫客戶支付費用；但是Google的搜索引擎如何改革？過去十多年，Google搜索引擎打敗其他競爭對手，很大程度是因為Google搜索得到比別人好的資料(而且免費)，如果司法部逼使Google改變，導致搜索結果褪色，那只是消費者的損失。