中文學校行政營 分享疫中教學挑戰

北加州中文學校聯合會本周將舉辦行政營。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會20日宣布10月25日舉辦行政營，邀請專家分享經驗，並且介紹中文學校經營，以及疫情 帶來的改變與未來趨勢。

北加 州中校聯合會長陳亳蕙指出，今年因為疫情，教學轉為線上；線上的課程不僅對於老師與學生有影響，學校也面臨挑戰與改變。因此聯合會舉辦行政營，探討並分享大家在面對這次轉變的經驗。

她表示，聯合會推動會員學校交流、架構溝通與互換訊息的平台，希望做好橋梁的角色；而面對新冠肺炎，更希望各學校能在疫情期間仍穩定前進，加強基礎並為下一階段的中文教學做準備。

副會長李亭儀指出，老師是學校的資產，學校是老師的靠山。大環境突如其來產生很大的挑戰，學校與老師也需要更好的行政作業與溝通，才能增進學生的學習效率。

僑教中心主任閻樹榮指出，經營中文學校有很多複雜的層面必須考量，行政營就是最好的平台資源，讓大家能在行政作業多加學習，與時俱進。

講者包括中文學校前會長蘇淑蓉 、教育碩士陳雅如 ，南加會長吳俊毅、心理諮詢師郭念慈、三谷慈濟校長陳俊哲、博愛學分班課程規畫負責人仇福棟、小樹苗蒙特梭利創辦人賴淑娜等。主題包括教學行政、行政財會相關、大學學分班、後疫情時代改變與未來發展等。

行政營時間：10月25日（周日）上午10時至下午4時。地點：ZOOM線上講座。課程內容、費用及報名等請見活動網頁 https://admncamp.anccs.org/