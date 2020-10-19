降低乳癌風險 你吃對了嗎？

美國營養飲食協會建議民眾日常多攝取膳食纖維，維生素，礦物質和植物化合物（phytochemicals)以防癌抗癌，其中包括乳癌。以上營養素的來源包括各種蔬菜，水果和全穀類。

十月是全國乳癌宣導月，也是學習如何通過健康方式，包括採納均衡飲食和從事身體鍛煉，藉以降低風險的最佳時機。即使確診罹患了乳癌，亦有助癌友逐漸康復。

婦女一生中都有患乳癌的可能，但某些婦女罹癌的風險比較高。儘管我們無法控制一些先天罹癌成因，例如家族病史，基因突變，月經來潮年齡和更年期等，但選擇培養後天的健康生活方式，即可降低罹癌的風險。

研究指出體重與乳癌密切相關，更年期後的增重現象尤須警惕。保持有規律的體能鍛煉不僅能降低罹癌機率，同時也是管理健康體重有效的方法。建議每天要從事30分鐘的體能活動，一周須保持至少150分鐘的鍛練時間。此外，注重充分的睡眠和舒緩壓力都能降低罹癌風險。

美國 營養飲食協會建議民眾日常多攝取膳食纖維，維生素，礦物質和植物化合物（phytochemicals)以防癌抗癌，其中包括乳癌。以上營養素的來源包括各種蔬菜，水果和全穀類，現分述如下：

十字花科和深綠葉蔬菜：菠菜，綠花椰菜(broccoli)，球莖甘藍(Brussels sprouts)， 白菜，羽衣甘藍(kale)

水果：柑橘，漿果，石榴和櫻桃

全穀物：燕麥，大麥(barley)，糙米，黑麥(rye) 和全麥麵包及穀類

豆類：黑豆，豌豆，扁豆(lentils)和大豆

除此，女士應限制每天攝入的含酒精飲料，不宜超過一份量。一份量的定義是1½盎司的烈酒，5盎司的葡萄酒或12盎司的啤酒。其實不飲酒是最明智的選擇。

有讀者來問：蔬菜生吃比較有營養嗎?

蔬菜含有的水溶性維生素B和C以及某些植物化合物，當受熱時間越長，這些維生素流失幅度就越大。因此生吃蔬菜有利保存以上的營養素。另方面當蔬菜煮熟時，反能增加像是β-胡蘿蔔素（維生素A的前驅）和茄紅素的釋出和被吸收。總之，蔬菜生吃或熟食各有千秋，如何選擇在於你喜歡的質地和口感。無論採用哪種蔬菜料理方法，最好都搭配一些健康油一起食用，藉以增加脂溶性維生素（A，D，E，K）和胡蘿蔔素的吸收。在吃生菜時（例如沙拉)，不妨添加橄欖油，鱷梨或堅果，以利吸收脂溶性維生素。