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研究發現：新冠癒後 1/3患者腦病變

編譯組／灣區電
芝加哥醫院為入院病人測體溫。(Getty Images)
芝加哥醫院為入院病人測體溫。(Getty Images)

根據10月5日最新一期《臨床與轉換神經病學年鑑》發表論文，新冠病毒患者最初被認為會出現咳嗽、發燒、呼吸急促等主要症狀，疫情爆發9個月後，醫學研究人員發現，新冠病毒染疫患者還會出現器官損傷、皮膚狀況、腸胃道問題及腦部與神經系統等病癥。

今春在芝加哥醫院接受新冠病毒治療的509人中，有82％出現某些程度上的神經系統症狀。最常見的神經系統病癥是肌肉疼痛與頭痛，分別約有45％、38％患者經歷過以上兩種症狀。約有三分之一患者會加重發展成腦部病變，腦部病變指是大腦結構或功能改變的總稱。

「美國國家神經病學與中風研究所」指出，腦部病變症狀是一種精神狀態改變，可能伴隨意識混亂、嗜睡、記憶力喪失及認知能力下降。約有30％患者會感到頭暈、16％患者失去味覺、11％患者失去了嗅覺。僅有少數患者會有嚴重併發症，例如中風或癲癇發作。

前幾個月有相關報告顯示，新冠病毒患者的神經系統病癥相當常見，不僅會發生在目前仍受到病毒感染影響的患者身上，那些已恢復的病患也曾出現。生病時間長達數月的新冠患者，通常會出現腦部混亂、記憶力減退、注意力不集中與頭暈。歐洲及亞洲研究報告也出現較高比例的神經系統病癥。

針對新冠病毒病症，很難界定到底是病毒本身或其治療方式，導致病患出現神經系統問題。例如，迪皮質醇(dexamethasone，或譯得立生錠、地塞米松)是目前用於治療住院新冠病患的類固醇藥物，會產生包括情緒改變、失眠、頭暈等副作用。這項新研究於今年3月、4月進行。先前，迪皮質醇已被發現可有效治療新冠患者。

在這項研究進行的同時，有人臆測正在接受迪皮質醇藥物治療的川普總統，未來是否能自新冠病毒感染中恢復、重拾領導國家的能力。此時新研究出現有關新冠病毒病患出現神經系統病徵的消息，可能會加劇這些擔憂，但並不是說川普一定會受到藥物副作用影響。白宮已說明川普病情現況，內容雖相當有限，但透露他總體狀況不錯，儘管他正在接受的治療與藥物，通常是提供給重症患者的治療方式。

新研究確實發現，較年長新冠病毒病患比年輕患者更容易演變發展罹患腦部病變。然而，年輕病人通常更易被診斷出有神經系統病症。這可能因為年輕人患病較輕，醫生較少專注在治療呼吸困難等併發症，可更好地診斷續發病症。

不過，這項研究範圍有限，僅分析了芝加哥十家醫院住院病患。其中只有6％病人接受有受過訓練的神經科醫生或神經外科醫生檢查，所以大部分評估是來自在新冠病房工作的其他醫生。儘管如此，此項研究強烈發出提醒，新冠病毒不僅是呼吸道疾病，大家才剛開始看到病毒影響人體的全貌。

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