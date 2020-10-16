Dropbox宣布：員工永久在家工作

總部位於舊金山的Dropbox本周宣布讓員工永久在家工作。(圖取自於Dropbox官網)

總部位於舊金山 的雲端儲存公司Dropbox本周宣布，即使在新冠病毒大流行結束之後，也將不再要求員工進入其辦公室，而是將遠程工作作為標準做法。Dropbox是舊金山地區最新一家宣布永久讓員工在家工作的科技公司。

Dropbox表示，對於需要親自見面或一起工作的員工，公司將會在幾個城市設立工作室「Dropbox Studios」，維持原辦公室所在城市工作室空間，包括舊金山、西雅圖、德州都柏林與奧斯丁。並強制規定在家工作政策延後至2021年6月。截至去年12月31日，Dropbox有超過2800名員工。

Dropbox在官方部落格指出，數據顯示，儘管因新冠疫情 大流行，公司轉換成在家工作模式的政策在短時間決定，但整體而言，遠程辦公模式相當成功。根據公司內部調查，大多數員工(近90%)表示，他們在家工作提高工作生產力，並且不想回到僵化的一周五天辦公室上班時間。

Twitter、Square、Slack是最早改用永久虛擬辦公室的幾家科技公司。臉書、微軟也已宣布，未來工作型態將更具彈性。臉書執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)曾於今年5月時說，未來十年將有50%員工遠程工作。

舊金山過去曾是全美最昂貴租房城市之一。隨著新冠疫情大流行擴大，公司制定在家上班政策，在沒有每天通勤到公司辦公室壓力情況下，有越來越多科技產業員工選擇離開矽谷，尋求更實惠的住房，導致舊金山地區租金 迅速下跌。

根據Zumper最新報告，舊金山上個月的一房公寓中價位租金降至2830元，比去年同期2019年9月減少20.3%，創下最大跌幅紀錄。在舊金山大都會地區十個城市中，所有公寓的9月份租金全部下跌。