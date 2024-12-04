安樂居強化照護管理計畫 守護年輕人

為了應對越來越多人對照顧護理的需求，舊金山 非營利機構安樂居於去年推出「強化照護管理計劃」，為21歲以上的居民提供全面的照護支持，讓更多人能夠享有穩定健康的生活。這項計劃的目標在協助那些需要幫助、但不確定資源所在的居民連接到所需服務，從而達到健康改善並能繼續獨立生活。

安樂居「強化照護管理計劃」經理楊天和（Harmony）介紹，目前已有75位會員參加該計劃，大部分在精神或身體健康方面有需求。這個計劃不同於安樂居為長者設計的傳統「長者全面護理計劃」（PACE program），服務對象擴展到年輕群體，只要年滿21歲，即有資格申請。這一創新有助彌補市面上針對年輕人或成年群體健康需求的資源缺口，特別是那些獨居、缺乏家人朋友幫助的新移民 或英文能力有限的社區居民。

楊天和解釋，「強化照護管理計劃」的一大特色是提供資源連接服務。通過專業的個案管理專員，安樂居可以幫助會員接入舊金山社會內的各種服務資源，涵蓋接送、送餐、醫療安排等。她舉例，會員可以請求幫助安排前往醫院的交通工具，或申請送餐服務以解決生活中的飲食需求。該計劃還能協助會員申請家居護理服務，如清潔和準備餐飲，為那些生活無法自理的會員提供便捷的幫助。

與安樂居的長者全面護理計劃不同的是，「強化照護管理計劃」並不提供「一條龍」服務。該計劃的個案管理專員會根據會員的需求，幫助申請和協調各項資源，而不是立即提供現成的服務。這可因應不同會員的具體需求進行量身定製，確保資源使用的高效和針對性。

自計劃推出以來，已有75名會員受惠，這些人多數長期未接受醫療服務。楊天和指出，不少會員是因不清楚應尋求哪些資源，或缺乏交通、語言障礙等限制而導致延誤了健康管理。通過加入計劃，會員得到了定期檢查機會，並獲得持續的健康支持。

楊天和表示，隨著社會需求的變化，「我們意識到，年輕人和成年人中也有許多人需要照護服務，但現有資源多針對長者。通過這個計劃，我們希望能更好地支持他們，尤其是那些在社會中處於弱勢的群體。」

「強化照護管理計劃」對於會員來說完全免費，但參加者需符合低收入 資格，並擁有舊金山市健保 計劃。該計劃的申請過程相對簡便，符合條件者可以通過電話詳詢，工作人員會提供進一步指導。

安樂居目前在灣區 有七個日間護理中心，分別在舊金山 、佛利蒙以及聖塔克拉拉縣。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。