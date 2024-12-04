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安樂居伴長者不孤單 降低失智率

記者王子涵╱舊金山報導

安樂居（On Lok）跑華街護理中心社工組長陳姑娘（Fonia Chan），憑藉18年服務長者的豐富經驗，分享有關長者孤獨的話題。她表示，長者孤獨不僅是華人社區的社會問題，其實是十分普遍的社會現象，若長者長期處於緊張、焦慮、憂慮的狀況，可能會導致免疫力下降，患阿茲海默症的機率也會增加。

陳姑娘表示，孤獨感通常來源於缺乏社交活動和情緒支持。子女長大不在身邊、退休後沒有同事之間的接觸、疫情期間長期的居家生活、或是自身健康的變化，都會影響長者的心理健康，從而帶來生理上的問題，如睡眠質量下降、免疫力減弱、心血管風險增加等。

陳姑娘指出，孤獨對心理層面的影響也需注意。長期孤獨和壓力可能導致焦慮、抑鬱，甚至增加阿茲海默症的風險。儘管疫情後社會恢復正常，但對長者的影響可能還會持續。她提到，灣區一些城市近期治安不佳，導致部分長者不敢外出，或出去後精神緊繃、壓力很大等。

安樂居為長者提供的日間護理中心和個人化的護理計畫，能夠有效減少長者的孤獨感，保持身心健康。陳姑娘鼓勵長者，要增加社交互動，如游泳、唱歌、跳舞、參加興趣班等，通過活動結交新朋友。

她提醒長者要坦誠與子女溝通，不要因為怕麻煩、怕花錢，而隱瞞身體情況，溝通能讓子女更好地理解和照顧她們。陳姑娘同時指出，子女要耐心聆聽父母，留意長者的話語，理解背後的用意，在假期和周末多多陪伴。

安樂居目前在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖塔克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務。有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情

疫情 灣區 阿茲海默症 免疫力 退休

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