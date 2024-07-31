善用安樂居長者服務 夾心世代減壓

安樂居社區客戶經理朱冠同表示，夾心世代上有老下有小，既要照顧高齡的長者，也要看護小孩子成長，壓力頗大，需要善用社會資源減壓。（視頻截圖）

安樂居（On Lok）社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）表示，40到60歲的「夾心世代」（Sandwich generation），上有老下有小，既要照顧家族裡的高齡長者，也要看護小孩子成長，壓力頗大，需要善用社會資源減壓。

朱冠同說，以往60歲就被稱為長者，如今隨著時代發展，人越來越長壽，60歲算比較年輕的。人更加長壽，晚婚或稍遲生孩子也頗為正常，這導致40到60歲夾心世代的出現。夾心世代的挑戰很多。首先，時間壓力大。自己需工作，照顧孩子的起居飲食，接送上下學和課外活動，還要照看生病長者。在家煮飯，要分別適合孩子和長者的口味。「比如長者不能吃太多甜的和鹹的。」

其次，經濟負擔重。孩子需要課外活動，就讀優質學校，花費不菲。而長者雖然有醫保，但保險 不一定覆蓋所有就醫種類，要額外掏腰包。再次，夾心世代還面臨心理壓力和職業發展壓力。「他們努力工作，謀求職業發展，同時照顧孩子和老人，壓力不小。」

朱冠同分析，夾心世代要緩解上述壓力，有多種方法。比如，尋求外部支持，聘請一個保母照顧孩子或長者。又或請家庭成員幫助接送孩子上學和放學。夾心世代要學習做好時間管理。考慮到從早到晚，忙碌不停，須安排好時間，預備早餐、接送上學等，都須細致規畫。要學會進行心理調整，培養興趣，多做運動，和朋友經常社交，增強心理健康。有必要的情況下，進行心理輔導，看望心理咨詢師。另外，也可尋求社區資源的服務幫助。

朱冠同說，一些非營利機構或私人機構，提供托兒服務。有社區中心有很多項目幫到人，讓夾心世代不需一個人面對所有難題。以安樂居為例，提供一站式長者服務，有醫療醫藥服務，有接送服務，家居護理和社工服務。父母或祖父母的相關情況，可找安樂居社工或團隊幫忙。「省去夾心世代分門別類尋求服務的麻煩。比如找人協助預約醫生，拿藥再另外找人，費時費力。」