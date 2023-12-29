照顧長者大不易 3階段需求各不同

安樂居社區客戶經理朱冠同指出，照顧長者可分為三個階段，不同階段照顧長者的需求也不同。（記者王子涵╱翻攝）

安樂居社區客戶經理朱冠同（Raymond Chu）近期和公眾探討了家人如何照顧年邁長者的話題。朱冠同表示，由於華人 傳統的盡孝美德，家人都希望能夠自己盡心照顧長者。然而這並不是一件簡單的事，根據長者不同的健康狀況，照顧長者的要求也不盡相同。

朱冠同表示，年齡在55歲以上的人群一般可被稱為長者，而照顧長者分為三個階段。第一個階段是長者能夠照顧自己的起居和飲食，例如有能力逛街、買菜、煮飯，該階段的人群較多。 「這類長者不需要太多的照顧，只需要一定程度的支持。」朱冠同說，「例如定時的溝通，觀察長者的情緒、身體機能，盡可能安排社交活動，更為重要的是留意醫療報告和藥物更換」。

第二階段的長者多為行動不便、記憶力衰退。家人需要保持每天的電話溝通或視頻通話，以觀察老人的反應力，是否有悲觀情緒等。朱冠同表示，心理因素往往被家人忽視，當長者說出「不想做人」等類似悲觀話語時，家人需要格外注意。朱冠同說，「溝通聊天能幫助長者舒緩心情，設計一個適合長者的社交活動和運動時間表，維持長者的社交圈」。

第三階段的長者則需要家人每天貼身的照顧，並且需要家人學習了解基本的護理知識，例如長者跌倒應該如何扶起照料等；切不要自己猜測或上網隨意查詢，要找專業醫護人員為長者做身體檢查和輔導，以維持身體現狀，不要進一步惡化。

朱冠同表示，照顧者也要關心自身的健康，在照顧長者時身體和精神會感到壓力，「不要硬撐，不然對照顧和被照顧者都不利」。安樂居有很多服務都能夠幫忙減輕家庭照護者的壓力，例如居家服務、讓長者去日間護理中心參加活動、提供老人營養餐等。

如果照護者需要短期的休息，安樂居也可以為長者提供短期服務讓照護者休息一下。長者如果需要看醫師，安樂居有司機可以幫忙接送長者。如果長者需要看專科醫師，安樂居可以幫忙安排門診，然後再提供接送服務。在幫助長者之餘，同時也可以減低照護者的壓力。

安樂居在灣區 有七個日間護理中心，分別在舊金山 、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。