安樂居經理：家庭護理者應善用資源 減輕負擔

休息是為了走更長遠的路。（記者王子涵╱翻攝）

安樂居社區服務區域經理陳思甯近日分享探討，家庭護理者的疲勞以及如何得到幫助的話題。她表示，全美約有5300萬家庭護理者正提供無償的服務，是一個非常龐大的群體。他們可能是患者的配偶、子女或是父母。長時間的體力和時間上的付出，加之精神上的壓力，如果沒有適當、適時地排解，會導致家庭護理者過勞。

陳思甯表示，當家庭護理者感受到頭痛、身體痛、心情低落或易怒等健康變化，都是過勞的前兆。照顧者要善用資源，減輕照顧的負擔，接受別人的幫忙，分擔責任和壓力。「休息是走更長遠的路。」陳思甯說，「如果願意可以參加照顧者支持團體，提升知識網絡，認識其他照顧者。」

學習了解患者的疾病，才能做到事半功倍，調整好心態。陳思甯以失智症舉例，為什麼失智症患者會重複問同樣的問題，不喜歡洗澡，會有走失、失禁的現象。如果不了解，就沒有辦法避免，無法調節自己的心態。

提升居家環境的安全性和便利性也十分重要，這能夠降低被照顧者受傷的機率。如對行動不便的被照顧者，可以在家中安裝扶手、升降椅、走失手鏈等。

為減輕照顧者的壓力，安樂居提供包括居家服務、日間中心、餐盒、交通接送等服務，為患者家庭提供喘息休息機會。家庭照顧者聯盟和阿茲罕默症（失智症）協會都是面向家庭照顧者很有幫助的公共資源。