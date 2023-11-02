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安樂居經理：家庭護理者應善用資源 減輕負擔

記者王子涵／舊金山報導
休息是為了走更長遠的路。（記者王子涵╱翻攝）
休息是為了走更長遠的路。（記者王子涵╱翻攝）

安樂居社區服務區域經理陳思甯近日分享探討，家庭護理者的疲勞以及如何得到幫助的話題。她表示，全美約有5300萬家庭護理者正提供無償的服務，是一個非常龐大的群體。他們可能是患者的配偶、子女或是父母。長時間的體力和時間上的付出，加之精神上的壓力，如果沒有適當、適時地排解，會導致家庭護理者過勞。

陳思甯表示，當家庭護理者感受到頭痛、身體痛、心情低落或易怒等健康變化，都是過勞的前兆。照顧者要善用資源，減輕照顧的負擔，接受別人的幫忙，分擔責任和壓力。「休息是走更長遠的路。」陳思甯說，「如果願意可以參加照顧者支持團體，提升知識網絡，認識其他照顧者。」

學習了解患者的疾病，才能做到事半功倍，調整好心態。陳思甯以失智症舉例，為什麼失智症患者會重複問同樣的問題，不喜歡洗澡，會有走失、失禁的現象。如果不了解，就沒有辦法避免，無法調節自己的心態。

提升居家環境的安全性和便利性也十分重要，這能夠降低被照顧者受傷的機率。如對行動不便的被照顧者，可以在家中安裝扶手、升降椅、走失手鏈等。

為減輕照顧者的壓力，安樂居提供包括居家服務、日間中心、餐盒、交通接送等服務，為患者家庭提供喘息休息機會。家庭照顧者聯盟和阿茲罕默症（失智症）協會都是面向家庭照顧者很有幫助的公共資源。

安樂居目前在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。每間日間護理中心平均有200多位長者會員，配有家庭醫生、眼科牙科等專科醫生、康復訓練師等醫療團隊，讓長者看病更加方便。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

陳思甯表示，照顧者要善用資源，減輕自己的負擔，接受別人的幫忙，分擔責任和壓力。（...
陳思甯表示，照顧者要善用資源，減輕自己的負擔，接受別人的幫忙，分擔責任和壓力。（記者王子涵╱翻攝）

灣區 舊金山 世界日報

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