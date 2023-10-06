安樂居社工 助長者做好未來準備

安樂居社會服務部區域經理陳思寧表示，安樂居的長者社工是幫助長者為未來做好一切的準備，安享晚年。（視頻截圖）

安樂居社會服務部區域經理陳思寧表示，安樂居的長者社工是幫助長者為未來做好一切的準備，安享晚年。「社工在美國是一個專業領域，自19世紀開始主要服務於移民 社區，來到今日，社工服務的對象非常多元，長者社工的主要服務對象就是長者和其家庭的照顧者。」陳思寧介紹，安樂居的社工首先會以電話、面對面等形式，對老人做全面的評估，包括健康狀況、疾病、自理生活能力、認知力和記憶力、情緒、支持網路和訴求等。

陳思寧指出，長者常見的困難便是養老的問題。「許多老人擔心萬一身體不好後，會對兒女造成負擔，對未來感到無助。」

陳思寧說，不同時期老人需要被服務的訴求會有不同。從一開始的交通接送、購置生活用品，到照顧生活起居、照看財務、洗澡穿衣等。「社工會為長者介紹在每一個階段的服務資源有哪些，消除疑慮。」

安樂居的社工會與醫生、護士、營養師和復健師共同合作，為長者制定健康計畫，並每六個月進行一次複診更新。其中最重要的內容之一，就是幫助老人完成事前醫療指示書。「當老人某一天無法為自己做決定或表達意見的時候，家人可以根據指示書做出決定。」陳思寧說，「指示書是隨時可以更改的。」另外，維持生命的醫囑也是提前需要準備的文件之一，它決定了病人在生命末期的時候，所希望接受的具體治療方式。

此外，在安樂居日前的活動中，育兒專家Candy Chen則介紹了零到五歲兒童的大腦發育過程。例如當兒童的動作或行為得到家長正面反饋時，會對發育有怎樣的積極影響。

她表示，兒童的大腦可塑性非常高，當接收到許多負面的反饋時，他們會感受到壓力，大腦就會受到損害。

「持續的、穩定的、支持的」正面積極反饋，對兒童大發育有好處。Candy Chen說，「小朋友知道每天在同一個地方睡覺、吃飯；有穩定的保母、家長照 顧；家長的鼓勵和支持；家長和孩子的互動，眼神上的交流等，都是積極的信息。」