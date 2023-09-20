安樂居專欄╱中秋家宴換換口味 素菜好看好吃又健康

蒸籠素炒回鍋肉。（視頻截圖）

素食專家譚慧施（Alice）說，吃素有益身體。中秋佳節，長者可在桌上做三、四個素菜，無論是素炒回鍋肉、五色素菜沙拉，還是冬瓜蒸素菜等，色香味俱全，還能提供人體需要的營養。

譚慧施說，吃素對身體有好處，意味著腸胃清淡，消化負荷不重。素食搭配適宜，能提供人體需要的不少營養。比如豆類富含蛋白質 ，氨基酸、維他命，都能從素食中攝取。木耳菌類，含有的鈣質、鐵質高。總體的原則是，吃的素食要包含五種不同顏色，如白、綠、紫、深黑、紅、黃色等。「有的父母可能怕吃素食影響孩子發育。其實不用擔心，少林寺的武僧或一些運動員都在吃素，一樣有力氣，不一定吃肉才有力氣。只要素食富含蛋白質和營養素，也能達到肉類提供營養的條件。」

她表示，中秋佳節之際，可以在餐桌上留下三、四個素菜，另外一半烹煮肉食。一些大豆纖維可製作素雞，黑豆製成牛肉片，冬菇腳做出羊肉。

素食專家譚慧施說，吃素有益身體。中秋佳節，長者可在桌上做三、四個素菜。（視頻截圖）

譚慧施介紹了常見幾種素菜。比如，腐皮包椰菜，用腐皮、椰菜、冬菇絲、豆干、紅蘿蔔絲製成，淋上素耗油或豉油。蒸籠素炒回鍋肉，含黑豆製成的素牛肉，青椒、紅椒、椰菜和紅蘿蔔。菜品中有蒸籠和荷葉，帶出秋天感覺，符合中秋節日特色。木瓜芋頭燜素羊肉，含有酵素、維他命A、C，營養豐富。再看素菜小火鍋，製作清水配素耗油、冬菇精的湯汁，加一點鹽，以木耳、南瓜、菇類、素肉、腰花，粟米下鍋，色香味俱全。心形素菜拼盤中，有淮山條、青豆角、黃椒、青瓜、番茄。「素菜擺盤一定要漂亮，因為沒有肉，需要用蔬菜的顏色搭配，吸引人。」

素菜腐皮卷。（視頻截圖） 素菜小火鍋。（視頻截圖）

她說，一些長者喜歡在中秋吃月餅，但月餅有豬油，且太甜，對三高 長者不理。其實可以試試華埠 素菜館，那裡提供素食月餅，有五仁、純蓮蓉的低糖口味。「吃傳統月餅，會喝普洱茶消滯，因茶中含有咖啡因睡不著覺，可以改喝秋梨茶。用少數雪梨加百合在煮水20分鐘，起到滋潤健脾養肺的功效。」、

她建議，如果華人喜歡嘗試素食，可學習綠色周一(Green Monday)的做法，周一吃素，如果能堅持，再擴大吃素的時間，「不用一下子全不吃肉，可以少肉多菜。」

素菜核桃蝦。（視頻截圖） 冬瓜蒸素菜。（視頻截圖）

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