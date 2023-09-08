老年專科醫生 4M全方位照護長者

安樂居老年專科醫生毛雨晴表示，老年專科醫生，可以更全面瞭解長者病患，分析提供怎樣的醫療服務，既符合長者價值觀，又能提高其生活品質。（視頻截圖）

安樂居老年專科醫生毛雨晴表示，老年專科醫生可以更全面瞭解長者病患，不只是身體的問題，還能分析提供怎樣的醫療服務，既符合長者價值觀，又能提高其生活品質。

毛雨晴說，就讀舊金山 加大醫學院時，並未想過是否要當老年專科醫生。那時，希望未來從事家庭醫生，因為家庭醫生和病人建立漫長的關係。實習時，她就喜歡和長者聊天。因長者經歷豐富，故事有趣。「有朋友的奶奶就是安樂居會員。安樂居配備醫生，有牙科大夫，有飲食師，有社工，還可以打麻將。需要的各種服務集中在一處，非常方便。」

毛雨晴後來到史丹福大學 攻讀老年專科，而史丹福培訓學生時，會在安樂居做實習。這些都促使她最終決定在安樂居工作。

集中各類服務照顧

她說，相比於家庭醫生，老年專科醫生接受家庭醫生或內科醫生的培訓後，還要再做一年老年專科培訓。老年專科醫生要關注長者病患的問題，分為四個M，包括，心智（Mind），行動功能（Mobility），藥物問題（Medication）和「什麼最重要」（What Matters）。心智方面，和記憶退化有關係。行動功能涉及移動能力和摔跤風險。藥物方面，長者年紀越大，吃的藥物越多，但吃藥有副作用。「什麼最重要」意味著，需要配合長者，得到最佳治療方法。

毛雨晴分析，長者常見疾病，很多都和上述四個M相關。比如記憶方面的失智症；骨質疏鬆導致摔跤的後果。老年專科醫生也會診斷長者身體器官的問題，比如心臟病 、糖尿病和肺部疾病等。「區別在於，老年專科醫生會全面的看老人問題，看哪些問題真正妨礙老人生活品質，哪個最重要？進而對症下藥。因為吃太多藥，會有副作用。」

毛雨晴說，她到安樂居工作的一個重要原因，就是喜歡其對長者的全面服務。如果長者到安樂居，不只可以問診老年專科醫生，若覺得飲食有改變，安樂居有飲食師，可提供套餐到家。還能有社工幫助。如果摔跤了，住院身體虛弱，安樂居還配備複檢、調理以及物理治療。類似的全面服務對長者康復頗有幫助。此外，安樂居還有心理治療師。

集體社交排解寂寞

疫情中，長者會感覺孤單寂寞，有憂鬱焦慮等心理反應，身體也有反應。安樂居中心可以提供娛樂活動，讓長者們一起進行集體社交活動，排解寂寞。中心也會經常檢查長者身體，有問題即時響應。「如果醫生只是在普通診所工作，只能寫個處方，不能真正提供全方位服務。」

她也提醒，每個長者不盡相同，有不一樣的需求。家人應多多關心長者，多和他們聊聊需求。若長者覺得需要更全面的服務，可以致電安樂居。