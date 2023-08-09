長者憂鬱想自殺 高匡平：勿責怪教訓

安樂居心理治療師高匡平表示，與有自殺傾向的長者溝通，切勿責怪、教訓長者「不知足，想不開」。（安樂居供圖）

48歲的華裔著名歌手李玟 自殺，震驚全球，也讓更多華人關心心理健康。安樂居心理治療師高匡平表示，長者因為獨居在家中等原因，容易導致憂鬱等精神疾病。如果懷疑親友有自殺傾向，一定要多溝通，不需要迴避自殺的話題。溝通中切勿責怪、教訓長者「不知足，想不開」。對於患者，要積極看醫生、接受心理輔導治療。

高匡平說，李玟和憂鬱症 鬥爭多年。其實，對於憂鬱症患者來說，是一種孤獨的狀態，非常難解釋，「有患者經常說，活得好辛苦，不如死了算了。親友可能勸說，『看開點，別鑽牛角尖，做點開心的事情。』他認為，如果一般的不開心的事情發生，可以如此安慰，但憂鬱症難以這樣緩解。

高匡平分析，人的大腦生產讓人開心的化學物質不夠多，才導致人出現憂鬱症狀，其表現是不開心、不舒服，無論做什麼都提不起勁，經常有自殺念頭。憂鬱症患者有九大症狀，如情緒低落；失去興趣；體重減輕或加重；失眠或過度睡眠；精神運動激昂或遲滯；疲勞或失去活力；無價值感或過度的罪惡感；思考力、注意力減退或容易猶豫不決；反覆地想到死亡或有自殺意念和企圖自殺等。如果有其中五種情況持續兩星期，就有很可能患有抑鬱症，所以最好尋求專業人士的幫助。

臨床上，可以透過藥物治療和心理輔導。比如讓患者講出、發洩負面情緒。高匡平說，長者獨居在家中，容易導致憂鬱、焦慮等。假如親友發現長者的狀況不同於平常，就要小心是否患上憂鬱。比如，本來喜歡運動或逛街，但現在不外出。平時愛聊天，如今不聊天，甚至說想死，均可能是憂鬱症狀。

他表示，如果懷疑親友有自殺傾向，一定要多溝通，當面說出來，降低導致人不開心的化學物質產生，「好多人害怕當面說出這些自殺念頭。其實，如果能告訴長者，人在世上要做很多決定，上學、工作和結婚等，一起探討，反而有機會幫到長者。」

高匡平說，精神疾病是「病趕人」，不是「人趕病」。當長者表達不開心念頭時，親友可仔細詢問，「有什麼不開心的事情？我怎麼幫到你？而不是責怪教訓長者，不能說，『不要想不開。你不知足』這類話。總之是盡量支持，讓他們講出心聲，大家一起想辦法解決。」就如有人患新冠或癌症 ，親友肯定不會說，「是你的錯。」， 我們要以同樣的態度對待精神病患者。