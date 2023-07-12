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長者日常生活難題 朱冠同談解方

記者張曼琳／舊金山報導
安樂居社區客戶經理朱冠同和公眾探討有關，近期長者在日常生活中會面臨的問題。（記者張曼琳╱截屏）
安樂居社區客戶經理朱冠同和公眾探討有關，近期長者在日常生活中會面臨的問題。（記者張曼琳╱截屏）

安樂居社區客戶經理朱冠同（Raymond Chu）和公眾探討有關近期長者日常生活中會面臨的問題。朱冠同表示，最近長者遇到的問題和以前大不相同。現在長者面對特別難找到合適家居護理服務人員、詐騙和公共治安等多個問題。

朱冠同表示，在疫情期間，長者家庭面臨難找上門服務的家居護理員的原因顯而易見，因為很多護理人員為了防疫，未必願意進行上門服務。但現在公眾的生活已經回歸正常後，還是會經常接到長者反應找不到家居護理員，或是護理員做了一陣子就辭職的求助電話。

朱冠同還表示，甚至還有長者反應護理員剛來工作時做得很好，但之後長者身體愈來越差的時候，護理員就會因想挑更輕鬆的家庭工作，而離開正在照顧的長者。

朱冠同說，可以選擇安樂居居家護理服務。就算原本的護理員請假不能上門服務，安樂居居家護理服務的其他護理員也可以服務長者，長者無需擔心沒有人照顧。

同時，朱冠同也指出，另一個讓長者苦惱的問題就是電話和電郵詐騙。安樂居有開展相關的教長者如何預防詐騙的教學，希望盡可能去阻止長者陷入騙局。

另外，在7月末和8月末，是一個長者重新選擇醫療保險的好機會，對於如何選擇適合長者的醫保，朱冠同表示，很多的長者沒有時間和精力去瞭解不同保險公司的計畫。他建議長者，一定要自己或者請家人問清楚保險細節，還表示，安樂居保險可以隨時接受新會員。除了醫療服務之外，安樂居還向長者提供送餐、接送、家居護理和日間護理中心等服務。

現在，長者在外出時仍然面臨公共治安的問題，朱冠同說，儘管疫情過後，治安情況有所好轉，但是還是有部分長者不敢上街。也有長者擔心因為身體不好，害怕外出時會跌倒，因此不敢出門。

朱冠同認為，長者需要擔心的治安問題，不單是遭遇打劫、盜竊這樣的犯罪案件，也會擔心走在路上被人推或是遭到恐嚇。還有一些長者在疫情期間，已經習慣不出門，但時間一久也容易患上精神健康問題。

朱冠同建議，不同的社區組織每周都會舉行多樣的活動。家人可以鼓勵長者，出門參加活動，有利於身心健康。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

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