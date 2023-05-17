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安樂居醫護師 林美嫦談急救5大步驟

記者張曼琳╱灣區報導
安樂居醫護師林美嫦向公眾介紹心肺復甦術和急救儀器的操作。（記者張曼琳╱截屏）
安樂居醫護師林美嫦向公眾介紹心肺復甦術和急救儀器的操作。（記者張曼琳╱截屏）

想必大家都聽說過心肺復甦術（CPR）和AED急救儀器的功效，但對實際操作可能未必完全瞭解。林美嫦（Carol Lin)向公眾介紹了心肺復甦術和急救儀器的操作方法。

林美嫦已經在安樂居工作32年，除了安樂居醫護師的身份，她還是紅十字會與心臟協會的註冊心肺復甦指導師。她介紹心肺復甦術CPR英文縮寫的含義為，「C代表心（Cardio），P代表肺（Pulmonary），R代表復甦（Resuscitation）」。她還補充，心肺復甦術，通常是在人體心臟停頓後，用外來的胸壓，讓血液流入大腦，以保持腦功能，直到自然呼吸和血液循環恢復。

林美嫦強調，在心臟停跳後，最佳的黃金急救時間為四分鐘。如果四分鐘之內沒有血液流入大腦或者身體的其他主要器官，傷者面臨死亡和腦部永久受損的極大可能性。

她還介紹了五個重要的急救環節，首先最重要的是撥打911急救電話：第二是實施心肺復甦術；第三為外來的胸壓；第四是專業急救人員的醫護，以及第五送去醫院後的進一步急救。如果以上五個急救環節得以實施，傷者復原的可能性會增大。

林美嫦指出，在急救前要確認周圍環境的安全，首先確保自身安全，以避免成為第二個傷者；第二步確認傷者心跳是否真的停跳，確認後要將傷者安置在平整的地面或桌面實施心肺復甦，不能在像是沙發和床這樣柔軟的平面。

在做好準備工作後，先要「按壓提顎」按住傷者的額頭和下巴，觀察5至10秒的生命特徵，之後用外來的胸壓，要保證每次按壓後胸部回彈，並盡可能減少胸外按壓的中斷。可以重複按30次胸壓和2次人工呼吸，循環5次，在急救人員到場後交給他們。

林美嫦還向公眾普及了美國行善者法（Good Samaritan law）--即給傷者、病人的自願救助者免除責任的法律。目的在於使人做好事時沒有後顧之憂，不用擔心因過失造成傷亡而遭到追究，從而鼓勵旁觀者對傷病人士施以幫助。林美嫦表示，要通過紅十字會與心臟協會學習急救方法，既幫助了需要急救的人，且不會為傷者死亡負責。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

林美嫦演示心肺復甦術過程。（記者張曼琳╱截屏）
林美嫦演示心肺復甦術過程。（記者張曼琳╱截屏）

灣區 舊金山 世界日報

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