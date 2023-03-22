我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

會員關禮光讚安樂居 醫護照顧完善

記者張曼琳／舊金山報導
83歲的安樂居華裔會員關禮光，接受本報採訪時訴說了他為何選擇安樂居，以及作為安樂居會員的日常活動和生活。（安樂居供圖）
83歲的安樂居華裔會員關禮光，接受本報採訪時訴說了他為何選擇安樂居，以及作為安樂居會員的日常活動和生活。（安樂居供圖）

今年83歲的安樂居華裔會員關禮光，接受本報採訪時訴說了他為何選擇安樂居，以及作為安樂居會員的日常活動和生活。

關禮光告訴本報記者，是女兒同事的長輩向他們介紹了安樂居的服務。而他本人之所以選擇安樂居的原因是因為，他有定期去看家庭醫生的需求。關禮光表示，此前他曾經居住在德利市（Daly City）的老人屋，但是他在該市沒有找到合適的會講中文的家庭醫生。因此，每次他都需要女兒請假陪他去看醫生，幫他翻譯。

在女兒的同事告知她，安樂居有會講中文的家庭醫生，並且負責往返接送，無需女兒陪著看醫生和翻譯時，他毅然決然的選擇成為安樂居的會員。關禮光說：「我覺得安樂居最好的服務就是看醫生很方便。」他還補充道：「以前看醫生需要預約，不夠及時，很多病等不了這麼久。」

在成為安樂居的會員後，關禮光覺得自己的生活變得非常方便，女兒可以通過打電話，或者護士也能幫他安排看醫生。

關禮光也讚賞安樂居護士做的工作，他感到安樂居的護士都很關心他，很多小事在他說過一次後，護士們都會記在心上。他舉例表示，有一次和護士提到幾天以來，他的大便不順暢，護士就幫他安排醫生並特意告知了他的大便不順暢的問題，請醫生額外關注。另外，在疫情期間，關禮光「中招」感染新冠要吃治療新冠藥物，醫生和護士也都記得提醒他，需要暫時停用他此前服用的前列腺的藥 。

除了看醫生方便之外，自2017年成為安樂居會員後，關禮光也在此交到了很多同齡的好朋友。關禮光在退休前，為中文報社編輯，曾今在大陸、香港和美國的中文報社工作，所以他十分擅長詩詞寫作，還在安樂居成立的詩詞小組，約有13個志同道合的小組成員，成員中既有講國語的長者，也有講粵語的長者，更是有國語組員向他請教廣東話的詩詞發音，並認為用廣東話讀詩頗具韻味。在每週四和週五舉行活動。

關禮光為詩詞小組的組長，在所創建的小組中更是有了「關夫子」的稱號。關禮光在每週的活動中，會教授組員詩詞和中國歷史，也會和組員一起講解和閱讀成員們自己創造的詩詞。在過去三年的新冠疫情期間，關禮光的詩詞小組還會舉行網上活動，並且不僅是舊金山會員，更有安樂居多東灣會員參加網上活動中。

目前，安樂居日間護理活動中心已回歸實體，長者可來參加實體活動和朋友見面，舒緩心情。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

疫情 退休 舊金山

上一則

加州購槍 聯邦法官廢除「不合理」條款

下一則

內華達山脈今年降雪量 史上第二多

延伸閱讀

感恩護理開設週末護理員免費培訓課程

感恩護理開設週末護理員免費培訓課程
台英國會小組主席訪台 談雙邊關係、區域情勢

台英國會小組主席訪台 談雙邊關係、區域情勢
北美河濱作協咏唱詩詞 盡現文人雅興才情

北美河濱作協咏唱詩詞 盡現文人雅興才情
反堵車費計畫 國會跨黨小組成立

反堵車費計畫 國會跨黨小組成立
境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率