會員關禮光讚安樂居 醫護照顧完善

83歲的安樂居華裔會員關禮光，接受本報採訪時訴說了他為何選擇安樂居，以及作為安樂居會員的日常活動和生活。（安樂居供圖）

今年83歲的安樂居華裔會員關禮光，接受本報採訪時訴說了他為何選擇安樂居，以及作為安樂居會員的日常活動和生活。

關禮光告訴本報記者，是女兒同事的長輩向他們介紹了安樂居的服務。而他本人之所以選擇安樂居的原因是因為，他有定期去看家庭醫生的需求。關禮光表示，此前他曾經居住在德利市（Daly City）的老人屋，但是他在該市沒有找到合適的會講中文的家庭醫生。因此，每次他都需要女兒請假陪他去看醫生，幫他翻譯。

在女兒的同事告知她，安樂居有會講中文的家庭醫生，並且負責往返接送，無需女兒陪著看醫生和翻譯時，他毅然決然的選擇成為安樂居的會員。關禮光說：「我覺得安樂居最好的服務就是看醫生很方便。」他還補充道：「以前看醫生需要預約，不夠及時，很多病等不了這麼久。」

在成為安樂居的會員後，關禮光覺得自己的生活變得非常方便，女兒可以通過打電話，或者護士也能幫他安排看醫生。

關禮光也讚賞安樂居護士做的工作，他感到安樂居的護士都很關心他，很多小事在他說過一次後，護士們都會記在心上。他舉例表示，有一次和護士提到幾天以來，他的大便不順暢，護士就幫他安排醫生並特意告知了他的大便不順暢的問題，請醫生額外關注。另外，在疫情 期間，關禮光「中招」感染新冠要吃治療新冠藥物，醫生和護士也都記得提醒他，需要暫時停用他此前服用的前列腺的藥 。

除了看醫生方便之外，自2017年成為安樂居會員後，關禮光也在此交到了很多同齡的好朋友。關禮光在退休 前，為中文報社編輯，曾今在大陸、香港和美國的中文報社工作，所以他十分擅長詩詞寫作，還在安樂居成立的詩詞小組，約有13個志同道合的小組成員，成員中既有講國語的長者，也有講粵語的長者，更是有國語組員向他請教廣東話的詩詞發音，並認為用廣東話讀詩頗具韻味。在每週四和週五舉行活動。

關禮光為詩詞小組的組長，在所創建的小組中更是有了「關夫子」的稱號。關禮光在每週的活動中，會教授組員詩詞和中國歷史，也會和組員一起講解和閱讀成員們自己創造的詩詞。在過去三年的新冠疫情期間，關禮光的詩詞小組還會舉行網上活動，並且不僅是舊金山 會員，更有安樂居多東灣會員參加網上活動中。

目前，安樂居日間護理活動中心已回歸實體，長者可來參加實體活動和朋友見面，舒緩心情。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。