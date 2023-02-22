勤刷牙、用牙線 不怕嗑瓜子崩牙

牙科博士李世榮說，長者若想年過80還能有一口好牙，要注意刷牙或使用牙線乾淨，經常洗牙護理等技巧。（安樂居供圖）

在舊金山行醫38年的牙科博士李世榮說，新年前後，不少華人 吃瓜子、糖果應節。但一定要注意適量。曾認識一對夫婦，邊嗑瓜子邊看電影 ，結果一包瓜子，崩壞兩人三顆牙齒。他提醒，長者若想年過80還能有一口好牙，要注意刷牙或使用牙線乾淨，經常洗牙護理等技巧。

李世榮表示，過節期間，華人喜歡吃瓜子、糖果，增加節日氣氛，但一定要注意適量，關鍵看自己的牙齒質量如何。若牙齒本來就有壞的地方，有過補牙或矯正，需特別小心，除了適量吃，盡量不要吃硬殼瓜子，可以找一些剝了殼或軟瓜子吃，避免崩壞牙齒。

他認識一對夫婦，買了一袋質量好的黑瓜子，在家中看電影，邊吃邊看。沒想到，太太兩顆門牙崩掉。先生還打趣說，「可以用後面的牙齒吃啊。」話沒說完，就發現不對頭，跑去廁所一看，後面牙齒也崩壞了一顆。一包瓜子，壞了這對夫婦三顆牙齒，損失極大。

李世榮說，華人還喜歡吃糖果，也要注意牙齒健康。一般來說，吃糖蛀牙，但蛀牙速度並不是太快。短期內對身體的影響很小，但如果長者有糖尿病或患有高血壓 、高血脂、高血糖的人群，吃下糖果，會即刻對身體產生不良影響。有的長者戴著假牙，去吃黏性高的糕點， 如年糕，如果假牙被黏住，扯出來，在宴席上很尷尬，「牙齒補得的鬆一點，扯出來不是壞事，可以再補。如果牙齒上有一條縫隙，會繼續塞食物，牙齒持續被蛀，蛀到神經線，導致牙痛發炎，就要進行根管治療(杜牙根)了。總之，出於應節，嘴饞，可以吃些糖果，但還是吃少一點。」

李世榮說，人掉牙和年紀相關，但也要看天生牙齒質素和身體健康狀況。如果身體健康，牙床不會太快有問題，掉牙可能性小一點。在美國，牙周病是導致掉牙的最大原因。人體口腔中有細菌，每日三餐攝取食物，相當於「投餵」細菌，如果長者刷牙不乾淨，就有利於細菌在口腔中繁殖，細菌的排洩物有刺激性有毒，會導致牙肉發炎，影響牙骨。牙齒是插在牙骨中的，若牙骨收縮，牙齒根部沒有支撐物，就會鬆掉，「經常能聽到長者說，牙齒沒力氣，咬不動食物，通常此時屬於牙周病晚期。」

他分析，一開始，人使用牙線或刷牙，牙齒流血，但不感覺疼痛，這屬於牙周病的早期。需要再刷牙或使用牙線時，盡量保持牙齒乾淨。越少細菌在口腔，牙床越強壯健康，用的時間更長。一些長者年過80，還有一口好牙，一方面是牙齒天生質素好，一方面是刷牙、使用牙線乾淨徹底，注意保養。若牙周病太嚴重，需要進專科刮牙肉。「總之，防患於未然比治療更好。普通人每年洗兩次牙齒。若牙齒壞了，有嚴重的牙周病，想防止惡化，洗牙次數要超過兩次。」