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35歲前多吃鈣 預防骨質疏鬆

記者張曼琳／舊金山報導
安樂居特約營養生物化學博士／註冊營養師謝艾軒（Elaine Hsieh）科普如何預防骨質疏鬆。（記者張曼琳／截屏）
安樂居特約營養生物化學博士／註冊營養師謝艾軒（Elaine Hsieh）科普如何預防骨質疏鬆。（記者張曼琳／截屏）

骨質疏鬆是大眾關注的健康問題。安樂居特約營養生物化學博士╱註冊營養師謝艾軒（Elaine Hsieh）科普如何預防骨質疏鬆。謝艾軒博士表示，不要以為只有長者才需要警惕骨質疏鬆，「預防勝於治療」，越早開始預防骨質疏鬆越好，並分享了可以有效預防骨質疏鬆的食物。

謝艾軒表示，骨質疏鬆與營養有很直接的關係，因為人體骨質裡面的礦物質就是鈣，而鈣一定是要通過日常飲食中才能吸收。謝艾軒說：「雖然很多時候，我們想起骨質疏鬆這個問題，就是想起是長者需要注意的，但其實真正來說，我們應該從小就要注重營養，去預防骨質疏鬆。」

謝艾軒認為，人體的骨頭「不是沒有生命的物體，骨頭裡面是很活躍的」骨質會不斷新陳代謝，無時無刻都有骨質生成，也會有骨質的流失。她指出，在35歲之前骨質建立速度會快一點，流失的速度慢一點，因此在35歲前多吃鈣，有助於增加骨質的密度，打好基礎。在35歲之後，骨質建立的速度就減慢了，也很難再增加骨質密度，但還是需要補充營養維持。

隨著年齡增長，骨質的情況發生變化。，骨質建立的速度會減慢更多，流失會更快。謝艾軒說：「所以長者的骨質是一直在減少，因此長者要注重吃更多的鈣，來補充骨質的流失。」

超過70歲的男性和超過65歲的女性，謝艾軒建議他們去做骨掃描，以檢查是否患有骨質疏鬆。「其實很多人看不出自己有骨質疏鬆的問題，直到出現骨折就太遲了。」另外，如果長者變矮了或有些駝背，均為骨質疏鬆的症狀。

亞裔和白人患骨質疏鬆的風險較高，並且骨質疏鬆具遺傳性。體重輕的人也會比重的人有更高風險患骨質疏鬆，骨骼發展需要多做負重運動，因此骨骼小、體重輕的人要多做運動，以減慢骨質流失。

謝艾軒推薦公眾多喝牛奶、酸奶和吃芝士等奶製品，她也推薦了很多植物製造的奶也加入了鈣和維他命D，因此像是豆漿、杏仁奶、燕麥奶也可用來代替牛奶。

她建議成年人每日需補充1000mg的鈣，長者需要1200mg，但因為常人很難以數字去統計所需要的鈣質，因此她向公眾推薦政府出台的「我的餐盤（My Plate）」計畫。根據計畫建議，大家在每一餐中都需加上一個奶類飲品。

謝艾軒說：「如果一天能喝3杯奶，已經很有幫助了。」同時也要多吃包括豆腐類、燕麥、橙汁、菠菜、西蘭花、骨頭湯、豆類等含鈣的食物，或者吃鈣片補充營養，另外維他命D、三文魚、沙丁魚等魚肉也能防止鈣質流失。

不好的生活習慣，喝酒、喝可樂、吸菸和吃加工食品也不利於骨質，另外，每天喝太多的咖啡也會損害鈣質，她說：「太多的咖啡因會令骨質裡的鈣釋放出來，」並表示，一日2、3杯咖啡可以接受，但不要喝的太多，最好也進行額外的鈣質吸收。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

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