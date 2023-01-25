安樂居一條龍服務 全面照護長者

安樂居外展專員關思颖。（記者張曼琳／截屏）

安樂居外展專員關思颖（Connie Kwan）已經在安樂居工作了近五年，主要負責會員入會和外展工作，幫助申請人提交入會申請資格，並跟進長者在安樂居日間護理中心的生活，對長者服務耳熟能詳，介紹安樂居長者全面護理計畫（PACE）。

關思颖表示，關爱長者從為他们提供信息和資源起步，她常舉辦長者健康講座等活動，幫助長者了解其需求，以及在每月一次的關懷活動中，介紹社區資源讓他們感到老後有所寄託。

長者的參保安樂居流程共有三步，第一步為諮詢入會及外展專員；第二步為與接案團隊進行投保資格審查並上交州府批准；第三步為選擇指定的照護計畫並參加入會會議。最後會員正式加入日期，為參保時間的下個月的第一天。

安樂居全面護理計畫的獨特之處就在於，「在同一個地方，可以得到所需要的多個服務，比如醫療、交通接送、上門護理、物理治療、社工服務、營養建議等，」無需再去第二個機構，找尋其他服務。

關思颖舉例，有的長者在家庭醫生的建議下，需要找到其他的專科醫生看診，會遇到既需要接送，又需要找合適專科醫生的需求，如果是安樂居會員，便享受「一條龍」服務，可以在找到專科醫生的同時獲取接送服務，十分方便快捷。

在美國，很多的亞裔 長者不會英文，加上年紀大了不方便開車，在生活各個方面都很不方便。在安樂居的全面護理計畫下，子女也不用特意請假陪父母看病，將有專業的社工負責接送、翻譯和護理。同時，她指出除了吃、穿、住、行，長者的精神需求也不可忽視。白天長時間自己在家的長者會有失眠 和焦慮的症狀。

年滿55歲住在舊金山 縣、聖克拉拉縣、阿拉米達縣佛利蒙市、紐華克（Newark）或聯合市（Union City）有健康隱患需要服務的長者均符合安樂居的服務範圍。

另外，安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙、紐華克、聯合城市以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。

她還透露，在2021年，安樂居長者全面護理計畫提供高接觸的優質照護，提供了4萬8843次醫療約診和3728小時的社會服務，配送了36萬3060份營養套餐，行走79萬6216哩，接送會員去到醫療約診或住所。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有兴趣的大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。