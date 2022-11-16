社交正常化 長者疫後最大挑戰

疫情後長者慢慢重回社交活動。（安樂居／供圖）

記者張曼琳╱舊金山報導

新冠疫情 為公眾生活帶來的影響快接近三年，無論是疫情期間還是現在生活逐步恢復正常，長者都面臨著巨大的挑戰。安樂居社區客戶經理朱冠同表示，其中社交正常化成為長者面臨的難題之一。

隨著灣區各地強制口罩 令的解除，公眾的生活也逐步恢復正常，其中就包括疫情前精彩的各類社交活動。相較居家避疫令期間，困在房間中很少出門，時隔兩年，終於可以回歸正常工作和生活，參加街會、社區活動等。但對於長者來說或許會很難適應和面臨很大的風險。

兩年以來，長者們沒有機會與朋友聚會或互訪拜訪，習慣了待在家裡。在各類社交活動突然開放後，部分長者會感到焦慮不安了，通常長者的想法大概有三種情況，第一種，是感染過新冠病毒後康復的，認為自己具備免疫力，所以無所畏懼的人。第二種是雖已在感染後康復，但仍然小心的人，因為對於長者或長期病患來說，一個小的感冒也可能會造成更嚴重的後果。第三種是，至今來未感染過病毒的長者，他們也對於恢復社交活動，有所保留。

朱冠同表示，為鼓勵長者社交活動的正常化，有些長者大廈或「安樂居」安排長者打打麻將，但還是有長者因為擔心被感染，所以不敢參加。朱冠同說：就像剛剛說的一樣，每一個人對於抗疫的態度都不同。」他舉例表示，大多數人會遵從公共衛生指引，在出門和聚會時全程佩戴口罩，只有在吃飯時才摘下口罩。有一部分人則認為，已經不用為疫情擔心，完全不戴口罩了，還有人認為參加聚會仍然不妥，在參加時還會感到心驚肉跳。

另外，長者在疫情後參加社交活動也做出不少「心裡鬥爭」，有的長者可能一方面顧慮疫情風險不想出門，但又很嚮往社交生活。有些長者還會感到「同伴壓力」有朋友邀請後自己拒絕一次兩次可以，但拒絕多了，擔心朋友以後不再邀請自己，變成了社交壓力，甚至會感到憂鬱和焦慮。朱冠同建議家人要多留意長者的心理素質，並幫助長者克服這樣的困難，在長者期望和同伴出門聚會時，家人應鼓勵和配合他們。

同時，在疫情期間，長者的身體機能因缺乏運動導致嚴重退化，是因為長者出門走動或去康樂中心運動的機會大大減少，患有像是糖尿病，三高 等的慢性疾病長者的情況更為嚴重。朱冠同提醒，長者需要重新適應和逐步增加運動。有醫生建議，長者應該每天保持至少30分鐘的運動量。安樂居也每年都對不同身體狀況的長者，制定專門的運動計劃。安樂居的醫生、護士、社工也通過線上線下、網絡及實體的課程，幫助長者做運動，鼓勵會員並提供積極正面的資訊，幫助長者安度疫情。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有問題的，公眾可致電（866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。