安樂居社區客服經理朱冠同 談長者面臨難題

安樂居社區客戶經理朱冠同向公眾介紹，長者面對的十大的問題和挑戰。（記者張曼琳／截屏）

安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）向公眾介紹，長者面對的十大的問題和挑戰，其中包括記憶衰退、行動不方便、免疫力 下降和孤獨等。朱冠同表示，雖然很多的年輕人也會遇到類似的疾病或困難，但長者可能同時面對7個或者8個这样的難題，因此大家應多多關心家中的長者，多點溝通和關愛。

朱冠同表示，長者面臨的十大問題中，第一項就是身體機能和記憶力衰退；第二則是長者常見的高血壓 、高血脂、高膽固醇。即常说的「三高」；再來就是因肌肉退化萎縮，造成的行動不變的等。朱冠同認為，人體的衰老是在所難免的，因此如何更好瞭解身體情況是关键，第四就是長者需要學會預防、保養自己的身體，做出改變。他說：「希望讓記憶力衰退這樣事情遲一點發生，」十分重要。他還用家用電器，做比喻，認為人體就像電器一樣，在長時間使用和耗損之後，內部的零件會出現老化的問題，需要定期保養和維護。朱冠同也提醒長者們，安樂居醫生可以給出相關的健康資訊，更好的幫助長者保養身體。

除了面臨身體上的困難，亞裔 長者也在精神上面對更多的困難。朱冠同表示，在亞洲文化中有「三代同堂」一家老小住在一起的習慣，但在美國文化中，子女成年後往往不會和長者一起居住，甚至會住在不同的州，因此長者比較容易獨居，尤其在配偶去世後會感到格外的孤獨，也因此像安樂居這樣的看護機構也格外發揮了作用。

第六個問題就是長者的基礎疾病和慢性病也是難以解決的問題，例如在流感季節、新冠疫情來襲時，長者和長期病患屬於脆弱人群，成為最早需要接種疫苗的人群，也是因為他們的身體機能和免疫力下降，更容易遭受病毒侵襲，死亡風險更高。

之後則是，改變生活和飲食習慣，隨著年紀的增長，亞裔長者的生活飲食習慣也需要調整，需要少吃糖和澱粉類的食物，增加蔬菜水果等健康食品，以及要有適量的運動。最後兩點為，長者也很容易成為詐騙對象，上檔受騙，損失金錢，也會因為親友的相繼離世，造成情緒上的憂鬱和心情低迷，進而引發更多心理和生理上健康問題。朱冠同表示，希望大家通過對長者的生理和心理健康，有更多的理解和關懷，給予他們更多的理解和幫助。