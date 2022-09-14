【安樂居專欄】長者多運動、手腦並用 防大腦退化
安樂居活動統籌李麗萍說，長者需要因地制宜，選擇適合他們的活動項目，關鍵是堅持運動，讓長者手腦並用，比如唱歌、玩遊戲、製作手工藝品，防止腦力衰退。
李麗萍說，對於長者來說，有三點至關重要。需要每天運動，以應對孤獨和焦慮。她的工作，就是透過多元化的活動安排，降低長者心理焦慮，活動大腦，達到延緩衰老的效果。通常，她會安排長者做45分鐘運動，其中15分鐘呼吸運動，因為長者年紀大，不能做得太快，需要緩慢推進。呼吸運動後，再進行伸展運動，動作稍微快一點，以幫助增強肌肉組織，防止骨質疏鬆，協調身體的柔軟度、平衡和靈活性，降低跌倒的風險。 長者預防跌倒非常重要，「萬一發生跌倒，不確定會發生何事。」
李麗萍強調，長者要堅持每天的運動，出出汗，開朗心情。運動類型較多，包括伸展、踢球、打球，太極等，有時請專業老師，讓長者跟著音樂和節奏做運動，他們不會覺得累，心理舒服。長者可以坐著運動，手腦並用。此外，一群長者一起運動，有氛圍，大家你追我趕，有同伴的壓力（peer pressure），會比較好玩。
運動結束後，還要讓長者動腦子，防止腦力衰退，比如玩一玩紙上遊戲Bingo ，21點，打麻將，「以前有的長者會去賭場玩一玩，現在（因為疫情）沒得玩，在安樂居日間活動中心可以玩21點。中秋、元宵節期間，我們有猜謎語、成語接龍等遊戲。」
李麗萍說，除了上述遊戲外，還會帶著長者唱歌、講新聞和歷史舊聞。「我們每天去中心，不可能不知道外面發生什麼。所以要講新聞。另外，也會說說當天歷史上發生過什麼，長者覺得像聽故事一樣，很有趣。藉此也能活動大腦，活躍記憶。」
李麗萍說，長者最喜歡音樂、唱歌。有人或許出現行為侵犯他人的問題，音樂就是很好的治療方法，讓人心情平靜，「音樂沒有國界，無論英語、國語和粵語歌曲，長者都能接受。」此外，安樂居還會讓長者畫畫、製作手工藝品，鍛鍊長者的創造力和想像力。「他們需要靜下心，有專注力。如此手與腦並用，不會那麼快衰退。」
李麗萍舉例說，不少長者的手工藝品讓人讚不絕口。有多人合作，利用利是封製作過年的燈籠。端午節，長者利用毛線編織粽子，可以掛在佈告欄中當做裝飾。有的長者，花費一天功夫編織Hello Kitty的公仔，創意驚人。手工藝品剩餘的毛線頭，長者擔心浪費，用來編織一個個小方塊，最終連在一起成為藝術品。中心每年聖誕節會做籌款活動，收集長者的手工藝品在內部售賣，款項用於為部門做不同服務。類似的Hello Kitty公仔，受到熱捧。作品能賣出去，長者也獲得自我肯定和莫大成就感，會去和子女分享。
李麗萍說，工作17年，感動的事情頗多。有個長者在自家後院打理花草頗有心得，和她特別投緣。每天會帶不同的花草送給她，讓她一天的心情快樂。有長者最近過80歲生日時說，在安樂居老有所依，獲得無微不至的照料，感歎自己能活到100歲。
安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。
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