【安樂居專欄】長者多運動、手腦並用 防大腦退化

安樂居活動統籌李麗萍說，長者需要因地制宜，選擇適合他們的活動項目，關鍵是堅持運動，讓長者手腦並用。圖為李麗萍展示的長者製作的手工藝品。（視頻截圖）

安樂居活動統籌李麗萍說，長者需要因地制宜，選擇適合他們的活動項目，關鍵是堅持運動，讓長者手腦並用，比如唱歌、玩遊戲、製作手工藝品，防止腦力衰退。

李麗萍說，對於長者來說，有三點至關重要。需要每天運動，以應對孤獨和焦慮。她的工作，就是透過多元化的活動安排，降低長者心理焦慮，活動大腦，達到延緩衰老的效果。通常，她會安排長者做45分鐘運動，其中15分鐘呼吸運動，因為長者年紀大，不能做得太快，需要緩慢推進。呼吸運動後，再進行伸展運動，動作稍微快一點，以幫助增強肌肉組織，防止骨質疏鬆，協調身體的柔軟度、平衡和靈活性，降低跌倒的風險。 長者預防跌倒非常重要，「萬一發生跌倒，不確定會發生何事。」

李麗萍強調，長者要堅持每天的運動，出出汗，開朗心情。運動類型較多，包括伸展、踢球、打球，太極等，有時請專業老師，讓長者跟著音樂和節奏做運動，他們不會覺得累，心理舒服。長者可以坐著運動，手腦並用。此外，一群長者一起運動，有氛圍，大家你追我趕，有同伴的壓力（peer pressure），會比較好玩。

運動結束後，還要讓長者動腦子，防止腦力衰退，比如玩一玩紙上遊戲Bingo ，21點，打麻將，「以前有的長者會去賭場玩一玩，現在（因為疫情 ）沒得玩，在安樂居日間活動中心可以玩21點。中秋、元宵節期間，我們有猜謎語、成語接龍等遊戲。」

李麗萍說，除了上述遊戲外，還會帶著長者唱歌、講新聞和歷史舊聞。「我們每天去中心，不可能不知道外面發生什麼。所以要講新聞。另外，也會說說當天歷史上發生過什麼，長者覺得像聽故事一樣，很有趣。藉此也能活動大腦，活躍記憶。」

李麗萍說，長者最喜歡音樂、唱歌。有人或許出現行為侵犯他人的問題，音樂就是很好的治療方法，讓人心情平靜，「音樂沒有國界，無論英語、國語和粵語歌曲，長者都能接受。」此外，安樂居還會讓長者畫畫、製作手工藝品，鍛鍊長者的創造力和想像力。「他們需要靜下心，有專注力。如此手與腦並用，不會那麼快衰退。」

李麗萍舉例說，不少長者的手工藝品讓人讚不絕口。有多人合作，利用利是封製作過年的燈籠。端午節 ，長者利用毛線編織粽子，可以掛在佈告欄中當做裝飾。有的長者，花費一天功夫編織Hello Kitty的公仔，創意驚人。手工藝品剩餘的毛線頭，長者擔心浪費，用來編織一個個小方塊，最終連在一起成為藝術品。中心每年聖誕節 會做籌款活動，收集長者的手工藝品在內部售賣，款項用於為部門做不同服務。類似的Hello Kitty公仔，受到熱捧。作品能賣出去，長者也獲得自我肯定和莫大成就感，會去和子女分享。

李麗萍說，工作17年，感動的事情頗多。有個長者在自家後院打理花草頗有心得，和她特別投緣。每天會帶不同的花草送給她，讓她一天的心情快樂。有長者最近過80歲生日時說，在安樂居老有所依，獲得無微不至的照料，感歎自己能活到100歲。