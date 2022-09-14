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【安樂居專欄】白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明截肢洗腎

記者劉先進／舊金山即時報導
安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。建議有糖尿病的長者及時服藥控制血糖，多做運動；每年定期檢查。（安樂居供圖）
安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。建議有糖尿病的長者及時服藥控制血糖，多做運動；每年定期檢查。（安樂居供圖）

安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。嚴重情況下，糖尿眼會讓人失明，而糖尿腳導致發炎，腳趾或其他地方壞死，嚴重時會讓人截肢。而腎衰竭晚期需人工洗腎。總之，建議有糖尿病的長者及時服藥控制血糖，多做運動；每年定期檢查。

白幹榮表示，如果有糖尿病，人的整個身體血糖很多，血糖高導致類似「醃製」血管的缺點，讓大血管出現血管塞，產生毛菌性的發炎。糖分多還破壞微細血管的供養。讓供給細胞的纖維失去營養。通常患糖尿病10年，才會有糖尿眼或糖尿腳等併發症。

白幹榮說，以眼睛為例，眼睛最重要的組成是視網膜，其中有很多微細血管。靠著這些血管供給，才能保持眼睛健康、看到東西。血管破壞，嚴重會導致失明。不過，並非一次血糖高，就會導致失明。血糖對視網膜的影響是日積月累。有糖尿病的長者需要每年檢查一次。醫生會張開病患的瞳孔查看視網膜並拍照。「拍照能看到微細血管供給營養給視網膜是否正常，視網膜是否健康。比如說，某個地方沒正常供給，視網膜就會腫脹，甚至慢慢壞死。視力慢慢降低。有糖尿病10年以上，一定要每年檢驗。如果有一次檢驗看到初步問題，也需經常診斷。」

另外，糖尿病還會導致糖尿腳，嚴重可能導致截肢。糖尿病破壞微細血管，致使無法供養神經和周圍纖維等組織，讓腳部壞死。此外，糖尿病會讓人的免疫系統比正常人差一些，雙重打擊下，問題更惡化。

比如有人在家中，不穿鞋不穿襪子到處行走。但病患腳部神經不靈敏，察覺不到腳上沾了髒東西。再加上皮膚幹燥、裂開，細菌侵入，出現細菌性發炎。「如果正常人發炎，腳部局部紅腫，可以抑制。但糖尿病患者免疫系統較弱，發炎很快蔓延，致腳趾或其他地方壞死，嚴重時需要截肢，此時就算注射再多的抗生素也無力回天。」

白幹榮提醒，若長者知道自己患上糖尿病，建議每天洗一次腳，並定期檢查，關注腳部健康。醫生決定有糖尿腳的長者是否截肢，關鍵看病患腳部發炎和壞死程度。「每年檢查時，醫生會利用細如發絲的塑膠刺病患的腳部判斷情況。若病患腳部發炎，需要穿上特製的鞋子，保持平衡，避免摔倒。」

白幹榮說，人的腎臟透過微細血管、血壓和隔膜產生過濾功能，將蛋白質等有用物質留在體內，將水分或毒性從隔膜的另一邊排出來，形成小便。若血糖過高，微細血管破壞，隔膜的窟窿越來越大，會流失蛋白質，形成蛋白尿。蛋白質流失太嚴重，就要人工洗腎。

他提醒，如果糖尿病患者有其中一樣併發症，就可能有另外兩種。對於他們來說，核心的方法是降低血糖、做運動，遵醫囑服藥，降低併發症的發生或蔓延。

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。

安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。建議...
安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。建議有糖尿病的長者及時服藥控制血糖，多做運動；每年定期檢查。（視頻截圖）

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