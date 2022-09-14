【安樂居專欄】白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明截肢洗腎
安樂居助理醫療總監白幹榮說，糖尿病可能導致糖尿眼、糖尿腳和腎衰竭三種併發症。嚴重情況下，糖尿眼會讓人失明，而糖尿腳導致發炎，腳趾或其他地方壞死，嚴重時會讓人截肢。而腎衰竭晚期需人工洗腎。總之，建議有糖尿病的長者及時服藥控制血糖，多做運動；每年定期檢查。
白幹榮表示，如果有糖尿病，人的整個身體血糖很多，血糖高導致類似「醃製」血管的缺點，讓大血管出現血管塞，產生毛菌性的發炎。糖分多還破壞微細血管的供養。讓供給細胞的纖維失去營養。通常患糖尿病10年，才會有糖尿眼或糖尿腳等併發症。
白幹榮說，以眼睛為例，眼睛最重要的組成是視網膜，其中有很多微細血管。靠著這些血管供給，才能保持眼睛健康、看到東西。血管破壞，嚴重會導致失明。不過，並非一次血糖高，就會導致失明。血糖對視網膜的影響是日積月累。有糖尿病的長者需要每年檢查一次。醫生會張開病患的瞳孔查看視網膜並拍照。「拍照能看到微細血管供給營養給視網膜是否正常，視網膜是否健康。比如說，某個地方沒正常供給，視網膜就會腫脹，甚至慢慢壞死。視力慢慢降低。有糖尿病10年以上，一定要每年檢驗。如果有一次檢驗看到初步問題，也需經常診斷。」
另外，糖尿病還會導致糖尿腳，嚴重可能導致截肢。糖尿病破壞微細血管，致使無法供養神經和周圍纖維等組織，讓腳部壞死。此外，糖尿病會讓人的免疫系統比正常人差一些，雙重打擊下，問題更惡化。
比如有人在家中，不穿鞋不穿襪子到處行走。但病患腳部神經不靈敏，察覺不到腳上沾了髒東西。再加上皮膚幹燥、裂開，細菌侵入，出現細菌性發炎。「如果正常人發炎，腳部局部紅腫，可以抑制。但糖尿病患者免疫系統較弱，發炎很快蔓延，致腳趾或其他地方壞死，嚴重時需要截肢，此時就算注射再多的抗生素也無力回天。」
白幹榮提醒，若長者知道自己患上糖尿病，建議每天洗一次腳，並定期檢查，關注腳部健康。醫生決定有糖尿腳的長者是否截肢，關鍵看病患腳部發炎和壞死程度。「每年檢查時，醫生會利用細如發絲的塑膠刺病患的腳部判斷情況。若病患腳部發炎，需要穿上特製的鞋子，保持平衡，避免摔倒。」
白幹榮說，人的腎臟透過微細血管、血壓和隔膜產生過濾功能，將蛋白質等有用物質留在體內，將水分或毒性從隔膜的另一邊排出來，形成小便。若血糖過高，微細血管破壞，隔膜的窟窿越來越大，會流失蛋白質，形成蛋白尿。蛋白質流失太嚴重，就要人工洗腎。
他提醒，如果糖尿病患者有其中一樣併發症，就可能有另外兩種。對於他們來說，核心的方法是降低血糖、做運動，遵醫囑服藥，降低併發症的發生或蔓延。
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