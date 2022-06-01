安樂居特約醫師梁文傑：突發性失聰+3症狀 長者小心「耳中風」

安樂居特約耳鼻喉科專家梁文傑醫師說，如果長者出現突發性失聰，且有耳鳴、頭暈、天旋地轉等三大症狀，需盡快就醫，確定內耳神經線是否「耳中風」，超過一周沒開始治療，恢復幾率低。（視頻截圖）

安樂居特約耳鼻喉科專家梁文傑醫師說，如果長者出現突發性失聰，且有耳鳴、頭暈、天旋地轉等三大症狀，須盡快就醫，確定內耳神經線是否「耳中風 」，超過一周沒開始治療，恢復機率低。

梁文傑說，要瞭解突發性失聰，首先需要清楚耳朵的解剖結構。人體的耳朵分三部分：外耳，中耳和內耳。外耳包括看得到的耳朵和外耳道，中耳包括耳膜、耳膜後面的三條小骨和咽鼓管。內耳包括耳蝸和耳朵聽力的這條神經線。聽力損失，可能是外耳、中耳或內耳問題。

如外耳很髒，塞滿耳垢，聲音進不到外耳道，就會造成聽力模糊，甚至聽力受損。此時洗乾淨耳朵即可。若用棉花棒挖耳朵造成外耳道損傷，出現細菌，導致發膿發腫，須讓專科醫師清洗。外耳發炎，建議使用抗生素藥水滴進耳朵治療。

若出現中耳炎、耳膜後邊發炎，會影響聽覺。原因有數個，如人體傷風感冒和鼻塞時，細菌從鼻子和咽鼓管進入中耳造成中耳炎，須吃抗生素類藥治療。「兒童和年輕人易患中耳炎。因為兒童經常傷風感冒，且一出生咽鼓管很窄，中耳的水流不通。且咽鼓管是水平的，並非垂直，水難以流出來，導致中耳炎。」

梁文傑說，最難治病的是內耳問題，即神經線和耳蝸發炎，但原因不明，懷疑是病毒進入神經線。類似「耳中風」一樣，要盡快醫治。「現在醫學 界不知道是否有耳中風。通常，中風是不夠血到神經線。我們只知道有炎症，內耳感染病毒。如果華人發現突然失去聽覺，有耳鳴、頭暈、天旋地轉的症狀，需要盡快就醫。超過一周沒開始治療，病患恢復機率低一點。建議一至兩周就要看病。」

梁文傑表示，到醫院後，醫師會先檢查病人外耳或中耳是否有問題。如果沒問題，就要進行聽力測試，以確定內耳神經線是否出狀況。檢測 方法是，病患進入房間戴耳筒，聽不同聲音，聽到就舉手，以確定多大聲音有反應，檢測聽力受損程度。治療方法有兩種，或服用類固醇藥，或將類固醇藥物注射到耳內。「如聽力損失大，就雙管齊下。若病患有糖尿病，吃類固醇會影響血糖，就只能打藥物進入內耳。」

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