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安樂居特約醫師梁文傑：突發性失聰+3症狀 長者小心「耳中風」

記者劉先進╱舊金山報導
安樂居特約耳鼻喉科專家梁文傑醫師說，如果長者出現突發性失聰，且有耳鳴、頭暈、天旋地轉等三大症狀，需盡快就醫，確定內耳神經線是否「耳中風」，超過一周沒開始治療，恢復幾率低。（視頻截圖）
安樂居特約耳鼻喉科專家梁文傑醫師說，如果長者出現突發性失聰，且有耳鳴、頭暈、天旋地轉等三大症狀，需盡快就醫，確定內耳神經線是否「耳中風」，超過一周沒開始治療，恢復幾率低。（視頻截圖）

安樂居特約耳鼻喉科專家梁文傑醫師說，如果長者出現突發性失聰，且有耳鳴、頭暈、天旋地轉等三大症狀，須盡快就醫，確定內耳神經線是否「耳中風」，超過一周沒開始治療，恢復機率低。

梁文傑說，要瞭解突發性失聰，首先需要清楚耳朵的解剖結構。人體的耳朵分三部分：外耳，中耳和內耳。外耳包括看得到的耳朵和外耳道，中耳包括耳膜、耳膜後面的三條小骨和咽鼓管。內耳包括耳蝸和耳朵聽力的這條神經線。聽力損失，可能是外耳、中耳或內耳問題。

如外耳很髒，塞滿耳垢，聲音進不到外耳道，就會造成聽力模糊，甚至聽力受損。此時洗乾淨耳朵即可。若用棉花棒挖耳朵造成外耳道損傷，出現細菌，導致發膿發腫，須讓專科醫師清洗。外耳發炎，建議使用抗生素藥水滴進耳朵治療。

若出現中耳炎、耳膜後邊發炎，會影響聽覺。原因有數個，如人體傷風感冒和鼻塞時，細菌從鼻子和咽鼓管進入中耳造成中耳炎，須吃抗生素類藥治療。「兒童和年輕人易患中耳炎。因為兒童經常傷風感冒，且一出生咽鼓管很窄，中耳的水流不通。且咽鼓管是水平的，並非垂直，水難以流出來，導致中耳炎。」

梁文傑說，最難治病的是內耳問題，即神經線和耳蝸發炎，但原因不明，懷疑是病毒進入神經線。類似「耳中風」一樣，要盡快醫治。「現在醫學界不知道是否有耳中風。通常，中風是不夠血到神經線。我們只知道有炎症，內耳感染病毒。如果華人發現突然失去聽覺，有耳鳴、頭暈、天旋地轉的症狀，需要盡快就醫。超過一周沒開始治療，病患恢復機率低一點。建議一至兩周就要看病。」

梁文傑表示，到醫院後，醫師會先檢查病人外耳或中耳是否有問題。如果沒問題，就要進行聽力測試，以確定內耳神經線是否出狀況。檢測方法是，病患進入房間戴耳筒，聽不同聲音，聽到就舉手，以確定多大聲音有反應，檢測聽力受損程度。治療方法有兩種，或服用類固醇藥，或將類固醇藥物注射到耳內。「如聽力損失大，就雙管齊下。若病患有糖尿病，吃類固醇會影響血糖，就只能打藥物進入內耳。」

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。

人體的耳朵分三部分：外耳，中耳和內耳。聽力損失，可能是外耳、中耳或內耳問題。（視...
人體的耳朵分三部分：外耳，中耳和內耳。聽力損失，可能是外耳、中耳或內耳問題。（視頻截圖）

中風 檢測 醫學

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