安樂居助理醫療總監：預防骨質疏鬆 長者快用這4招

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。（取自安樂居官網首頁）

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，人年紀越大，越容易出現骨質疏鬆。要有效預防，長者可注意四招：做有負荷的運動、多曬太陽、多吃白菜或綠色蔬菜 。此外，年紀大、以前摔倒、骨折，或家中上一代出現骨折的，最好及早檢測 ，發現問題盡早治療。

白幹榮說，年齡越大，或以前摔倒、骨折過，容易出現骨質疏鬆。婦女出現骨質疏鬆，比男性稍早。在更年期之後、41歲到52歲之間，雌性荷爾蒙降低，影響骨頭的新陳代謝，易出現骨質疏鬆。原因是，人從出生後，每隔十年，骨架就會翻新，類似脫胎換骨。因為人體內有兩種不同的細胞。「造骨細胞」負責製造新的骨質，而「蝕骨細胞」則將舊的骨質代謝掉。雌性荷爾蒙降低後，代謝失衡，前一種細胞變少、變慢，「蝕骨細胞」速度變快，使得骨質流失的速度大於再生，就會造成骨質疏鬆。

男子通常在50歲後有更年期，荷爾蒙降低，也會影響新陳代謝，進而導致骨質流失。無論男女，年級變大，比如70歲後，都可能有骨質疏鬆。

人從小到大，鞏固骨質很重要。比如，小時多吃一點含鈣食物，但喝奶並非最佳選擇。尤其需要維他命D。幫助吸收鈣，鈣質進入血液，製造骨頭。此外，攝入蛋白質也很重要。另外，體重低於120磅或50公斤的偏瘦人群，患骨質疏鬆的幾率大一些。因為人體除了吸收鈣和維他命D，還需要維持刺激骨架，維持其負荷。人體重越大，負荷越大。太瘦可能意味著營養不夠。當然，並不代表超重就好。長者可以走路、爬山、上樓梯等運動，刺激骨架。

此外，遺傳因素也會導致骨質疏鬆。如果父母骨盆斷過，要特別小心，骨質疏鬆的概率大一些。長者還要留意，骨質流失無聲無息，骨質疏鬆並無症狀。若在步行中因為身高以下的高度摔倒、且骨折，可判斷有骨質疏鬆。

因為遺傳原因，白人比亞裔 和非裔，出現骨質疏鬆的幾率大一些。但年紀大或以前有過骨折的亞裔，或家中上一代出現過骨折的，都要小心。考慮到骨質疏鬆並無症狀，所以需要靠醫生檢測診斷。女性絕經後、男士50到60歲之後，尤其家中有人骨折的，最好要照DEXA光檢測。世界衛生組織針對骨密度檢測訂立了標準，檢驗結果稱為「T值」。正常 T值應大於-1，若 T值在-2.5下，代表受測者患骨質疏鬆。T值在-1至-2.5的，稱為「骨質不足」，代表骨質疏鬆危險偏高。

白幹榮說，要預防骨質疏鬆，可以做有負荷的運動，比如散步、深蹲等，也可以多攝取維他命D。但長者也要注意做戶外運動、曬太陽，製造更多有效的維他命D，幫助吸收鈣。如果血液測試顯示維他命D不夠，需要吃800IU單位的保健品。另外，也可以多吃華人常見的白菜，其中富含鈣質。多吃綠色蔬菜，也能幫助改善骨質疏鬆。

如果經過DEXA光檢測，出現骨質疏鬆。長者需要一周服用一次雙磷酸鹽，服用三到五年，一直到T指數恢復到-2.5以上。這種藥物會讓胃黏膜受損，導致胃痛，服藥後要坐高。如果藥物不見效，需打針幫助吸收。若還不奏效，就要找專科醫生會診。

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。