安樂居助理醫療總監：男性胸部變大 小心肝病來襲

肝病早期並無症狀，安樂居助理醫療總監白幹榮表示，亞裔可以透過抽血等方式檢測肝病。（取自安樂居官網）

安樂居助理醫療總監白幹榮表示，早期肝病無症狀。到了中晚期，症狀增多，肝病會導致男子雄性荷爾蒙降低，雌性荷爾蒙升高，出現男女性徵的紊亂，男性會胸部變大。肝病還會讓人嘔血。亞裔 可以透過抽血等方式檢測 肝病。

白幹榮說，肝臟是人體十分重要的代謝器官，可以消化脂肪，和血有密切關係，能解毒，進行蛋白質代謝以及分解，維持免疫系統。

對於長者來說，常見肝臟疾病是肝硬化。肝硬化的原因有多個，比如，人體的膽固醇和甘油三酯太高，演變成脂肪肝，而年輕時處理得不好，惡化為肝硬化。其次，亞裔較為常見的出現乙型肝炎。亞裔相比其他族裔患上乙肝的人數多，原因還不確定。數據顯示，大多數乙肝均由母親遺傳給子女，再導致肝硬化。此外，長期大量飲酒也會導致肝硬化。

白幹榮說，人體新陳代謝出錯，會導致脂肪肝。比如人吃飯太多，身體無法代謝，用不了這麼多血糖 ，就會將其變成脂肪儲藏，通常儲存在大腿或腹部等部位。如果血糖太多，就會儲藏在肝臟中，阻止肝的正常運作和功能，讓肝細胞壞死。

白幹榮表示，肝出現問題，早期患者並無症狀，只能通過驗血來顯示甘油三酯和血糖指數，所以定期抽血檢驗至關重要。肝病演變到中期或晚期，症狀增多。比如，腹部右上邊的肝感覺不舒服。人的大便顏色變成淺色或灰色。小便則變成深黃色甚至黑色。面部變黃，眼白或手背手掌變成黃色，都可能是肝病的症狀。

白幹榮說，肝病發展到晚期，影響人的新陳代謝，人體容易出血。最明顯的是一個症狀，肚子發脹。因為肝臟的重要功能是造血和製造蛋白，如果肝功能運行不暢，不能製造蛋白，血液的水分會滲透出去，導致腹腔積水。臨床上曾經見到，有患上肝病的人，從腹部抽出15升的水。

其次，肝是人體代謝器官，肝病會導致男子雄性荷爾蒙降低，雌性荷爾蒙升高，出現男女性徵的紊亂。男性會胸部變大，睪丸縮小，人容易出血。出血原因是，肝臟製造血小板幫助止血。失去止血功能，自然容出血。此外，肝硬化之後，血液到肝臟的道路被阻塞，血液會流動到人體其他部位，出現靜脈擴展。最常見的是食道的靜脈擴展，導致人容易流血或嘔血。

白幹榮表示，在防治肝病方面，建議亞裔可以預約醫生進行抽血檢驗，以查看自己是否有乙肝或潛伏性的慢性乙肝。如果有這些疾病，就要定期抽血檢測血液指數變化，留意肝酵素是否會突然升高。另外，不要喝酒，經常運動，飲食上切勿太肥膩。如果患上乙肝，需要盡早吃藥。考慮到肝臟是解毒器官，所以要謹遵醫囑吃藥和服用保健品。雖然中藥有輔助和保健作用，但一定要找到有經驗的中醫師，服用正宗藥廠產出的草藥或中成藥，別到不合格的地方開藥，避免傷肝。

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