飲食遵「3低1高」 長者遠離慢性病

舊金山安樂居註冊營養師李曉雯表示，長者常見的慢性疾病包含糖尿病、高血壓和高膽固醇，健康飲食中要注意保持「三低一高」，即低鹽、低糖、低油、高纖維。（視頻截圖）

舊金山安樂居註冊營養師李曉雯表示，長者常見的慢性疾病包含糖尿病 、高血壓 和高膽固醇，健康飲食中要注意保持「三低一高」，即低鹽、低糖、低油、高纖維。

李曉雯說，安樂居長者全面護理計畫，負責管理長者的健康，包括管理和治療慢性疾病和可預防的慢性疾病。營養師是和醫生一起合作，管理長者的健康。營養師會安排一些適合長者的膳食計畫，做一些健康教育 ，涉及糖尿病、血壓高、體重教育等。如果長者吃得不夠，營養不夠，安樂居會進行體重教育，給老人增加一些營養補充品。

對於不能煮飯或行動不方便的長者，安樂居可提供飯盒。這些飯盒低鹽少油。安樂居也會教育長者平時應多吃什麼，少吃什麼。如果長者牙齒不好，有切碎的食品供長者享用，不用那麼辛苦。

李曉雯表示，長者常見疾病有糖尿病、血壓高，膽固醇高，在飲食中要注意「三低一高」，即低鹽、低糖、低油、高纖維。對於患有糖尿病的長者來說，要注意控制糖分。人體攝入糖的一大來源就是米飯和麵食等富含碳水化合物的澱粉，這些澱粉中含有糖分。李曉雯建議，控制澱粉的攝入，不要吃太多粥、粉、麵、飯、麵包、餅乾和太甜的水果等。有糖尿病的長者，很多時候會有高血壓問題，所以要吃低鹽，讓血壓不會升得太高。

患有糖尿病長者如何飲食獲取高纖維？李曉雯表示，可選擇瓜果蔬菜和全麥食品，這些食物含有豐富的纖維。但是，水果不要太甜，分量別太多，一次最好半杯，在兩餐間吃，確保血糖不會升得太高，類似於少吃多餐。另外，高血壓患者和鹽分攝取多少關係十分密切，所以建議長者儘量少吃鹹的食物，譬如做飯炒菜少用調料，用餐時盡量不要點醬油、蠔油，少吃餅乾、麵包，少吃中國傳統的滷味燒臘、腐乳、鹹魚還有罐頭食品等。

李曉雯說，若要預防高膽固醇，長者可以少吃動物脂肪。包括牛油，長者喜歡吃的五花肉、多肥肉的排骨，雞皮雞腳等，這些食物包含飽和脂肪（即不好的脂肪），過量攝取會增加體內脂肪含量，造成高膽固醇問題。而果仁內的脂肪屬於不飽和脂肪（即好的脂肪），有保護心臟的功能，對人體有益，所以果仁是健康食品。含有不飽和脂肪的食品還包括牛油果、果仁、及其他堅果、三文魚等魚類，橄欖油、芥花籽油。

她說，根據美國營業部門建議，長者可以計畫「我的餐盤」（MyPlate），每餐吃一碗飯的分量，一碗飯，可包括麵包、粥、米飯、麵、水果、番茄、馬鈴薯等富含澱粉的食物；再攝入半杯到4盎司的蛋白質，如魚、肉、豆腐、雞蛋、豆類；另外半杯，則可以吃非澱粉質的蔬菜，比如菜心、生菜、A菜等。馬鈴薯、番茄等要計入一碗澱粉的範圍內，並不是非澱粉質的蔬菜。

「總體而言，長者平時要保持均衡飲食，多喝水，多吃水果和蔬菜，多做運動。如果長者不能做運動，可以根據醫生建議運動。」

長者若需要知道有關健康飲食的更多資訊，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。