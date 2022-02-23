想申請白卡卻收入過高？長者可妙招降收入

安樂居的訪談節目中介紹說，長者月收入超過白卡申請標準的，可以透過購買牙科、眼科醫保，或在其他保險公司加保，合法降低月收入，從而申請白卡，獲得免費居家護理服務。（視頻截圖）

安樂居致力於為長者提供重要的資訊，幫助長者在熟悉的社區善用社區資源，得到社區幫助，安心快樂的生活。安樂居特邀專門幫民眾申請白卡 的專家，原舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，向大家說明申請白卡的具體情況和準則。

他表示，長者月收入超過白卡申請標準的，可以透過購買牙科、眼科醫保，或在其他保險公司加保，合法降低月收入，從而申請白卡，獲得免費居家護理服務（IHSS）。

楊錦全說，白卡分很多種。除了65歲以上長者可申請免費看病的白卡（Medi-Cal）外，65歲以下人士也可透過加州全保（Covered California) 申請免費看病的白卡或可負擔醫療保險 。

例如，若一對夫婦年薪低於2萬4000元，月收入低於2000元，可申請免費白卡。這種白卡和長者白卡區別不大，不同的是，其申請條件中並不需要查看申請者的財產。如果65歲以下夫婦申請者，收入高於月收入2000元的硬標準，也可申請，聯邦政府會根據收入的不同，進行醫保月費的補貼。補貼之外，申請者需要自掏腰包，收入越低，補貼越多，曾有申請者每月保費只需要1元或5元的，總之要先去申請，才知道自己是否符合資格。

楊錦全表示，很多65歲以上長者需要居家護理服務，即政府出錢，請人去照顧長者，包括買菜做飯、日常照料或心理服務等。對於低收入 者來說，首先要申請白卡，政府批准後，通常最多45天，申請人會拿到白卡，服務機構會聯繫申請人，做家訪或Zoom視頻訪談，瞭解申請人家中情況、身體狀況如何，查看申請人能滿足多長的居家護理時間，是請家裡人幫忙，還是請人照顧。如果收入不滿足白卡條件，長者需自費。

楊錦全表示，65歲以上長者，若收入超過白卡所要求的收入條件，有很多方法可以合法降低收入。如一對長者夫婦，月收入為2100元，而夫婦申請白卡月收入標準是2000元以下，超過100元如需要居家護理服務，根據計算，自付額可能800元。但長者可詢問醫療保險諮詢及推廣計畫（HICAP），利用購買牙科或眼科保險，每月自費100元，降低收入，從而申請到低收入白卡，再去申請居家護理服務，非常實惠。

若長者夫婦月收入超過申請標準300元的，兩人又購買其他醫療保險的，可和保險公司洽談，要求加保，將月保費增加300元，也能降低收入。長者夫婦月收入超過申請標準400到500元的，也可聯繫Medicare，要求加保400到500元，從而降低收入，申請低收入白卡。

楊錦全表示，65歲以下人士，申請到加州全保的低收入白卡，有需要的，也可選擇申請居家護理服務。

需要瞭解更多長者服務資訊和安樂居全面護理服務，公眾可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。