因疫缺人手？安樂居居家護理不中斷

安樂居以團隊，從醫療、護理、營養、心理、交通各方面服務長者，長者服務是由多人團隊工作服務每一位長者，即使有人離開團隊，其他成員也能延續服務的可持續性。（取自安樂居官網）

疫情 期間，居家護理服務（IHSS）員工忽然辭職，長者沒人照顧該怎麼辦？安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）表示，安樂居以一個團隊，從醫療、護理、營養、心理、交通各方面服務長者，長者服務是由多人團隊工作服務每一位長者，即使有人離開團隊，其他成員也能延續服務的可持續性。

新冠疫情，有時甚至影響長者的居家服務，降低他們的生活質量。朱冠同表示，在他的工作過程中瞭解到華人社區的一個案例。黃女士和女兒一起居住。她患有高血壓 和糖尿病 ，走路不方便，需要使用拐杖，兩個月前曾摔倒。因為女兒工作繁忙，每天早出晚歸，所以她使用居家護理服務，請護理員到家中照顧黃女士。不料，因為疫情衝擊，護理員決定辭職。黃女士忽然沒人照顧，女兒也發愁，不知該如何是好。後來他們找到安樂居。

朱冠同說，安樂居很榮幸能幫助黃女士一家。因為安樂居團隊服務模式由多人照顧每一個長者，不會因為其中一個人不能提供服務而中斷對長者的細心照料。

最重要的是，安樂居的服務是一條龍式的。假如黃女士因為身體原因，不方便煮飯，安樂居可以提供送餐服務，包含中西餐。有專門的營養師，根據她的高血壓和糖尿病情況，調配合適、少鹽少糖的營養餐，既美味又能兼顧健康。如果黃女士在家中呆得有點悶，也可以到安樂居的日間護理中心，結交朋友。安樂居還能根據長者身體狀況，安排物理治療師，做一些合適的運動。如此完備的服務，也能讓黃女士女兒放心工作，不要擔心母親。

朱冠同表示，安樂居的居家護理員，並非煮飯、洗衣服之類的日常工作。而是經過專業培訓，可以提醒長者按時吃藥，如果有緊急健康問題，也能及時幫忙。

朱冠同提醒，有時長者不願意承認行動不便，視覺或聽力出現問題。遇到此種情況，一定要誠實的面對身體或心理的變化。比如，如果長者一周有三、四次出現出門忘記帶鑰匙。外出回家，要費很大力氣才能記起回家道路。嚴重的，開了煤氣爐，忘記關。或聽力下降，要別人說得很大聲，才能聽清楚。又或，數次感覺視力灰濛濛，看不清楚東西。長者就要考慮，這並非巧合，需要看醫師做檢查。如果長者發覺自己心情不好，有時會有不好的念頭或負面情緒，且持續太長時間，也要找專業醫師診斷。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有問題的，公眾可致電（866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。