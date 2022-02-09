我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

因疫缺人手？安樂居居家護理不中斷

記者劉先進／舊金山報導
安樂居以團隊，從醫療、護理、營養、心理、交通各方面服務長者，長者服務是由多人團隊工作服務每一位長者，即使有人離開團隊，其他成員也能延續服務的可持續性。（取自安樂居官網）
安樂居以團隊，從醫療、護理、營養、心理、交通各方面服務長者，長者服務是由多人團隊工作服務每一位長者，即使有人離開團隊，其他成員也能延續服務的可持續性。（取自安樂居官網）

疫情期間，居家護理服務（IHSS）員工忽然辭職，長者沒人照顧該怎麼辦？安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）表示，安樂居以一個團隊，從醫療、護理、營養、心理、交通各方面服務長者，長者服務是由多人團隊工作服務每一位長者，即使有人離開團隊，其他成員也能延續服務的可持續性。

新冠疫情，有時甚至影響長者的居家服務，降低他們的生活質量。朱冠同表示，在他的工作過程中瞭解到華人社區的一個案例。黃女士和女兒一起居住。她患有高血壓糖尿病，走路不方便，需要使用拐杖，兩個月前曾摔倒。因為女兒工作繁忙，每天早出晚歸，所以她使用居家護理服務，請護理員到家中照顧黃女士。不料，因為疫情衝擊，護理員決定辭職。黃女士忽然沒人照顧，女兒也發愁，不知該如何是好。後來他們找到安樂居。

朱冠同說，安樂居很榮幸能幫助黃女士一家。因為安樂居團隊服務模式由多人照顧每一個長者，不會因為其中一個人不能提供服務而中斷對長者的細心照料。

最重要的是，安樂居的服務是一條龍式的。假如黃女士因為身體原因，不方便煮飯，安樂居可以提供送餐服務，包含中西餐。有專門的營養師，根據她的高血壓和糖尿病情況，調配合適、少鹽少糖的營養餐，既美味又能兼顧健康。如果黃女士在家中呆得有點悶，也可以到安樂居的日間護理中心，結交朋友。安樂居還能根據長者身體狀況，安排物理治療師，做一些合適的運動。如此完備的服務，也能讓黃女士女兒放心工作，不要擔心母親。

朱冠同表示，安樂居的居家護理員，並非煮飯、洗衣服之類的日常工作。而是經過專業培訓，可以提醒長者按時吃藥，如果有緊急健康問題，也能及時幫忙。

朱冠同提醒，有時長者不願意承認行動不便，視覺或聽力出現問題。遇到此種情況，一定要誠實的面對身體或心理的變化。比如，如果長者一周有三、四次出現出門忘記帶鑰匙。外出回家，要費很大力氣才能記起回家道路。嚴重的，開了煤氣爐，忘記關。或聽力下降，要別人說得很大聲，才能聽清楚。又或，數次感覺視力灰濛濛，看不清楚東西。長者就要考慮，這並非巧合，需要看醫師做檢查。如果長者發覺自己心情不好，有時會有不好的念頭或負面情緒，且持續太長時間，也要找專業醫師診斷。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有問題的，公眾可致電（866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

高血壓 疫情 糖尿病

上一則

倒垃圾遭回收車撞死 聖荷西老人身分查明

下一則

陳思如卸任華運會主委 王進德接棒

延伸閱讀

獲機會專訪彭帥 法媒記者坦言：無法證明她沒事

獲機會專訪彭帥 法媒記者坦言：無法證明她沒事
控糖護心 預防糖尿病與心血管共病風險

控糖護心 預防糖尿病與心血管共病風險
糖尿病連2年死逾10萬人 專家籲像抗愛滋一樣防治

糖尿病連2年死逾10萬人 專家籲像抗愛滋一樣防治
南加內陸賭場忙著找人手 應對旺季

南加內陸賭場忙著找人手 應對旺季
紐約註冊執照溫馨護理公司 一站式服務紐約五大區

紐約註冊執照溫馨護理公司 一站式服務紐約五大區

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪