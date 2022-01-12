長者遇網路詐騙 陳嘉霖教3招防備

陳嘉霖表示，很多長者居家避疫，會面對不少國際化的網路詐騙，騙取感情和錢財，需特別小心。（取自安樂居視頻）

前舊金山 地檢處社區事務總監陳嘉霖（Francis Chan）表示，後疫情 階段，很多長者居家避疫，透過科技手段、網站或社媒和人溝通，會面對不少國際化的網路詐騙 ，騙取感情和錢財，需特別小心。在面對交友網站詐騙時，注意三招防備：別炫耀財富，別太快投入感情，別太早向不知根知底的陌生人敞開心扉，避免做出倉促的財務決定，被人騙財。

陳嘉霖說，長者在家中避疫，會依賴科技和資訊手段與人溝通，接觸不同形式的騙局。騙子在網上、電話中出現，比以前國際化、多樣化。常見騙局，是謊稱長者的子女出事，需要匯款。因騙子在短時間內說出很多資訊，長者消化起來困難，在迷糊情況下，容易上當。此時，長者要學會冷靜鎮定，和信任的家人、親友溝通分析。若涉及子女，可電話確認。不要馬上有行動，切勿快速匯款。「越急越亂，騙徒都希望長者慌亂中做出錯誤的決定。」

陳嘉霖說，目前的騙局越來越集團化，不同的專業人士，擔任不同角色。接聽電話或聊天的人，可能就有20到30人，他們在不同地點，24小時犯罪，能隱蔽身分，更有技術去分析每個獨立的人的弱點，做背景調查，了解受害者的資產情況，設定小目標、大目標，再布局騙財。

陳嘉霖表示，如今的網路交友詐騙，有年輕化趨勢，老人和年輕人都是目標。騙子透過網路聊天，會放長線釣大魚，逐步從小到大培養感情、設圈套。一般都是針對受害者身邊財物下手。如果是年輕人，就騙家長的錢。如果是長者，就詐騙存款。

他提醒，長者在交友網站溝通，永遠不要炫耀財富，不要太快投入感情中，別太早向不知根知底的陌生人敞開心扉。「這種太快培養出的感情，會讓你不能正常決定。當你太投入，難以抽離，會很快回應對方需求，作出的決定很要命。我們了解到，受騙的人並非沒讀過書或沒見過世面，甚至有專業人士。」

陳嘉霖說，有時是身邊朋友、甚至是家人欺騙長者。以不公平、不道德手段，騙取長者財物。老人難以啟齒去舉報。

他表示，若長者發現情況不正常，可先聯絡社工或親友，做簡單、系統的紀錄，配合警方搜尋資料，舉報時不管是證供還是證物都要有依據。長者報案可致電舊金山地檢處服務總機628-652-4100或社交媒體騙案舉報熱線628-652-4311。將有說中文的員工接聽，提供幫助。

更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或者登陸網站onlok.org/PACE查詢。