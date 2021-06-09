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長者夏日健康飲食 安樂居營養師有妙招

記者李晗 / 舊金山報導
蕎麥麵適合長者在夏季來吃。（安樂居提供）
蕎麥麵適合長者在夏季來吃。（安樂居提供）

進入夏季時節，天氣都會逐漸轉熱，市場上的蔬果品種也會發生變化。年紀大的長者也應該在夏季天氣變化時注意健康飲食。

安樂居的營養師鄺婉鈴（Sharon Jones）就有幾個小妙招，讓長者們可以在夏季能夠享受美味的同時，又可以保持健康。

鄺婉鈴說，夏天通常會熱，但是在舊金山有時候也會冷。她說熱的時候，長者需要注意多喝水，當天氣太熱時，缺水會導致中暑。一般而言，一天需要喝六至八杯的水。如果有的長者覺得白開水的口味太淡，也可以嘗試加一些水果，像是檸檬、草莓、桃子、布林、櫻桃等，加入這些水果之後，喝水就會有一些不同的水果口味，喝起來就不會那麼單調。

另外，夏季也有許多的時令蔬菜，長者們可以多買來吃，比如茄子、番茄、紅蘿蔔、玉米、青瓜、燈籠椒、西芹。這些蔬菜可以補充水分之外，也富含營養，在夏天時價格也會較為便宜。安樂居在夏季提供給長者的餐食上，也都會特別配置一些時令蔬菜。

鄺婉鈴也特別推薦了一道美味的麵食料理——蕎麥麵，適合長者在夏季來吃。她說，蕎麥麵是高纖維的麵，高纖維就像是身體內的「肥皂」，可以清潔身體。她說，蕎麥麵可以做成涼麵或者熱的湯麵，不同做法可以依據個人喜好來調整。長者可以在麵裡放入蔬菜、或者富含蛋白質的雞蛋、肉類、豆腐等。

調味料方面，如果長者沒有血壓高的問題，那麼做涼麵的時候可以放入麻油、醬油，如果是熱湯麵，則可以選擇雞湯作為湯底。但是長者如果有高血壓的問題，那麼就必須要注意低鹽，嚴格控制鹽分的攝入，比如選擇低鹽的醬油、低鹽的雞湯。

夏季時雪糕也是流行的選擇，但是糖尿病患者要格外注意。鄺婉鈴說有糖尿病的長者，一周最多可以吃一次無糖的雪糕；如果是沒有糖尿病問題的長者，那麼一周最多吃兩次小小杯的雪糕。

如果是年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登錄網站：onlok.org/pace查詢。

安樂居的營養師鄺婉鈴。（安樂居提供）
安樂居的營養師鄺婉鈴。（安樂居提供）
長者日常要多喝水，也可以在水中加入一些水果，比如青檸，這樣喝起來味道就不會那麼單...
長者日常要多喝水，也可以在水中加入一些水果，比如青檸，這樣喝起來味道就不會那麼單調。（安樂居提供）

糖尿病 高血壓 舊金山

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