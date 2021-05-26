尿失禁影響生活質量 長者多留心

吳紅醫師表示，尿失禁的治療上會更加注重「非藥物」的治療。（安樂居提供）

對於長者而言，晚年生活的品質非常重要。不少長者隨著年紀增長，都可能會出現尿失禁的情況，嚴重影響生活質量。安樂居（On Lok）的醫師也特別給出建議，要長者多多留心。

在安樂居供職了超過15年的吳紅醫師，一直都在呵護長者的身心健康。她說，尿失禁會導致生活質量的下降，令長者不願意出遠門，同時會增加照顧的成本，因為要頻繁換尿布等。而且尿失禁也會帶來衛生問題，若是沒有及時處理，也引起會陰部的感染。而且老年人如果尿失禁，經常要跑廁所，這容易增加摔倒的風險，可能導致骨折或者受傷。

在長者的群體中，尿失禁也十分常見。吳紅醫師說，65歲以上的老年人，有一半以上都有尿失禁，而且成年的女性群體中，有一半都經歷過尿失禁的情況。

她分析道，尿失禁主要有三種，分別是壓力型，緊急型和溢出型，也有的類型是壓力型和緊急型的混合型。以男性為例，尿失禁可能是因為前列腺肥大，膀胱不容易把尿液清光，這樣子就容易造成溢出型的尿失禁。其他的原因也可能是因為肥胖 、或者女性生產之後，導致尿失禁；中風 的人患上尿失禁的風險也會增加，而且尿失禁之後，大便失禁等問題也可能隨之而來。

吳紅醫師建議，在尿失禁的治療上會更加注重「非藥物」的治療，因為藥物作用有時候也並不理想。她指出，會用改變生活方式的手段來治療尿失禁，比方說減肥減重，注意日常飲食。她特別強調不要喝酒，或者是氣泡飲料。

同時，吳紅醫師說最有效的就是「骨盆肌收縮運動」，這個運動長者們自己在家裡面也可以自己完成。如果嚴重的話，則需要去醫院、診所，跟著治療師來做，在安樂居，活動中心都會有專員帶著長者一起來做這個運動。

如果是年滿55歲，居住在舊金山 、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登錄網站：onlok.org/pace查詢。