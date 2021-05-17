譴責暴力仇視亞裔 安樂居和平車隊遊行

安樂居以及社區團體16日共同舉辦和平車隊遊行活動，譴責仇視亞裔的暴力行為。(本報記者╱攝影)

為譴責暴力及仇視亞裔 行為，安樂居（On Lok)16日中午在其舊金山 布希街（Bush Street)總部，會同社區各界舉辦了和平車隊大遊行 活動。和平車隊由舊金山警察局開道，延著包括華埠的舊金山重要街道繞行，將反暴力反仇視亞裔行為的訊息傳播至社區。延途受到民眾熱烈的迴響。

安樂居CEO李美莉呼籲社區團結共同譴責暴力行為。(本報記者╱攝影)

安樂居CEO李美莉（Grace Li)在接受訪問時表示，「最近在社區發生了一連串仇視亞裔的暴力行為，這是絕對不被允許的。安樂居一向關心長輩同胞的生活與安全，是次特別結合各社區團體，共同舉辦車隊遊行，旨在呼籲社區團結共同譴責及制止暴力行為的再次發生」。

安樂居社區經理朱冠同（Raymond Chu）表示，「5月為亞太裔傳統月。而傳統月的文化精神就是要我們尊重長者，關心長輩同胞。近來安樂居接獲很多長者的來電，表示非常擔心自己的人身安全。雖然安樂居在疫情期間已經將健康檢查，為長輩送藥等均改為到府服務，但仍然希望能長者多做一些，因此除了購買隨身警報器免費發送給長輩及安樂居所有員工外，亦集結社區力量，共同舉辦了今天這場和平車隊遊行活動。15輛安樂居的大巴士均貼上標語，藉著繞行市區，希望引起社區的重視」。

他同時呼籲，大家這段時間都能特別留意自己及家人的安全。

安樂居承諾，今後仍會舉辦相關活動，持續關心社區長者安全，譴責仇視亞裔暴力行為的發生。

當天的車隊遊行活動除安樂居外，IOA,、KOKORO、Southeast Asian Community Centers等機構也都共襄盛舉。