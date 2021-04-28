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紅藍白卡分不清？ 安樂居會員不擔心

記者李晗 / 舊金山報導
安樂居健康保險專員顏櫻傑（Lisa Yan）。（安樂居提供）
安樂居健康保險專員顏櫻傑（Lisa Yan）。（安樂居提供）

白卡紅藍卡，或者英文所說的Medi-Cal、Medicare，這些政府提供的健康保險計畫，令許多民眾都分不清，搞不懂。更不用說是年齡較大、英文水平不佳的移民長者。但是加入了安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者會員，則不會擔心。

已經在安樂居供職四年多的健康保險專員顏櫻傑（Lisa Yan），就是專門負責幫助長者會員了解和解決紅藍白卡問題。顏櫻傑之前也在多個醫療相關機構上過班，她說，安樂居是一個很特別的機構，多面向地幫助長者，能夠有健保的計畫，也有提供貼心的醫療服務，非常關懷長者。

安樂居上千個老人家會員，其中過半都是說中文的華人。顏櫻傑就是負責幫助這麼多的老人家，來了解他們的醫療保險的準確性，有否定期做審核等等。

她指出，所謂的白卡就是加州的醫療保險，俗稱白卡就是因為卡片的樣式顏色。這是一個聯邦和州府聯合提供的項目，但是由本地市縣政府來運營。申請白卡者首先必須是加州居民，也要符合其他一些資格要求，包括低收入人士、有殘障人士、孕婦等。其中白卡也有特定的醫療項目，像是專門給孕婦、老人、等等的項目。此外，白卡並非是完全免費，也要看申請者的家庭人數、收入狀況來決定分攤費用（Share of Cost）與否。

紅藍卡指的是聯邦的健康保險，俗稱紅藍卡也是因為卡片的樣式顏色。這個項目針對的是65歲以上的長者，或者未滿65歲，但是具有殘障、晚期的腎臟疾病（End Stage Renal Disease，需要做透析、移植）等。紅藍卡也分為ABCD四個不同等級，包括住院（A）、門診求醫（B）、優勢計畫（C）以及開處方藥（D）等不同服務。紅藍卡也並非是完全免費。

如果想進一步了解，可以分別查閱白卡的網站：https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal，以及紅藍卡的網站：https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/get-started-with-medicare/get-the-basics 和https://www.medicare.gov/your-medicare-costs。

如果是年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。

白卡 醫療保險 紅藍卡

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