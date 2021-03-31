安樂居物理治療師 幫助長者恢復獨立行動力
已經在安樂居（On Lok）服務長者兩年的物理治療師鄔安安（Annie Wu）表示，一些長者在生活中出現跌倒、碰撞、發病後身體虛弱的狀況。物理治療師需要量身設計運動方案，爭取讓長者恢復獨立行動的能力，在家過上正常生活。
成為物理治療師之前，鄔安安一共經歷了七年的大學專業學習。她在舊金山州立大學經過四年的本科學習，獲得運動機能學士學位，又經過在佛萊斯諾（Fresno）州立大學三年的學習而獲得博士學位。她經過在醫院、診所、康復中心的實習，完成論文和考試後拿到職業資格證書。進入職場後，她每兩年更新一次證書，還要上一些課程。
鄔安安的第一份工作是服務於巴洛阿圖（Palo Alto）一家特殊護理社區機構。經過一名在安樂居工作的同學講述，安樂居的使命與她的期望相似。於是，她提出申請並成功加入安樂居服務團隊。
鄔安安強調，安樂居為長者在家居住以及在社區活動帶來了安全健康保障。與其他護理機構有所不同，安樂居對長者的服務是持續跟進的，長達幾年、十多年甚至20年以上。安樂居有一個團隊來全面服務長者。醫生、護士、社工、治療師等共同制定計畫服務長者，跟家人也有溝通。照顧長者對鄔安安而言就如照顧自己的爺爺奶奶一樣。
一名長者進入中心，會獲得初步評估。物理治療師和職能治療師會觀察長者平時的生活和活動能力、有沒有身體疼痛，手腳有沒有哪一邊不那麼自如。還有家庭環境，比如有沒有樓梯、床和浴室有沒有扶手、浴室是否濕滑等。這有助於安樂居確定向長者提供什麼幫助。
鄔安安舉例，如果長者在穿衣服、洗浴等基礎生活問題上有障礙，職能治療師會著重提出運動解決方案。如果是膝蓋關節疼痛、平衡性和體力不夠等問題，物理治療師會著重處理。
評估的最後部分是與長者共同制定一套運動計畫。安樂居日間護理中心有健身房，設置了自行車和其他運動器具。長者可以獲得一對一服務，物理治療師和職能治療師都跟進服務。如果長者身體的某些地方有痛楚，物理治療師完成一個月的治療方案後再評估，制定運動計畫。一些身體情況較佳的長者會被轉介到康樂部去參加團隊運動。
有關於安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或登錄網站onlok.org/PACE查詢。
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