安樂居物理治療師 幫助長者恢復獨立行動力

物理治療師鄔安安強調安樂居對長者有完善的身體評估和全面的照顧服務。（圖片由安樂居提供）

已經在安樂居（On Lok）服務長者兩年的物理治療師鄔安安（Annie Wu）表示，一些長者在生活中出現跌倒、碰撞、發病後身體虛弱的狀況。物理治療師需要量身設計運動方案，爭取讓長者恢復獨立行動的能力，在家過上正常生活。

成為物理治療師之前，鄔安安一共經歷了七年的大學專業學習。她在舊金山 州立大學經過四年的本科學習，獲得運動機能學士學位，又經過在佛萊斯諾（Fresno）州立大學三年的學習而獲得博士學位。她經過在醫院、診所、康復中心的實習，完成論文和考試後拿到職業資格證書。進入職場後，她每兩年更新一次證書，還要上一些課程。

鄔安安的第一份工作是服務於巴洛阿圖（Palo Alto）一家特殊護理社區機構。經過一名在安樂居工作的同學講述，安樂居的使命與她的期望相似。於是，她提出申請並成功加入安樂居服務團隊。

鄔安安強調，安樂居為長者在家居住以及在社區活動帶來了安全健康保障。與其他護理機構有所不同，安樂居對長者的服務是持續跟進的，長達幾年、十多年甚至20年以上。安樂居有一個團隊來全面服務長者。醫生、護士、社工、治療師等共同制定計畫服務長者，跟家人也有溝通。照顧長者對鄔安安而言就如照顧自己的爺爺奶奶一樣。

一名長者進入中心，會獲得初步評估。物理治療師和職能治療師會觀察長者平時的生活和活動能力、有沒有身體疼痛，手腳有沒有哪一邊不那麼自如。還有家庭環境，比如有沒有樓梯、床和浴室有沒有扶手、浴室是否濕滑等。這有助於安樂居確定向長者提供什麼幫助。

鄔安安舉例，如果長者在穿衣服、洗浴等基礎生活問題上有障礙，職能治療師會著重提出運動解決方案。如果是膝蓋關節疼痛、平衡性和體力不夠等問題，物理治療師會著重處理。

評估的最後部分是與長者共同制定一套運動計畫。安樂居日間護理中心有健身 房，設置了自行車和其他運動器具。長者可以獲得一對一服務，物理治療師和職能治療師都跟進服務。如果長者身體的某些地方有痛楚，物理治療師完成一個月的治療方案後再評估，制定運動計畫。一些身體情況較佳的長者會被轉介到康樂部去參加團隊運動。

有關於安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或登錄網站onlok.org/PACE查詢。