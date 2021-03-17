安樂居職能治療師 助長者自理生活

安樂居復康部門教長者使用生活器具及設計各種提升自理能力的運動。（圖片由安樂居提供）

服務安樂居（On Lok）日間護理中心整整10年的職能治療師許慧玲（Debbie Chiu ）表示，復康部門的職能治療師是全面照顧長者的醫療團隊的重要成員。

安樂居非常關注長者洗澡、換衣服、洗衣服、洗碗等基本生活的安全，觀察長者能不能順利完成。如果做不到，安樂居就找方法幫助他們。

安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）對長者進行評估，看生活環境對長者身心健康的影響和他們實際的自理能力。安樂居可以教長者使用一些生活器具，讓長者更有獨立生活的能力。

除了對長者的一年一次例行評估，安樂居也會根據情況靈活安排長者接受有需要的評估以助更切合長者的生活所需。受新冠疫情 影響，評估工作更多地在網上進行。如有特殊情況，安樂居會派人上門或讓長者到安樂居中心見面。

評估时，工作人員會讓長者先動動手腳，看看身體各部位有沒有痛楚或運動困難之處，然後進行評估。對長者的生活自理而言，較為困難和危險的地方不少。比如，洗澡時地面打滑、無法抬腳進浴缸、無法快步走向洗手間、手軟抓不住筷子。安樂居需要給長者安排復健運動，由職能治療師跟物理治療師合作研究給長者安排怎樣的運動。

跟活動部的活動不一樣，職能治療師和物理治療師關注長者每一日生活自理能力所需的運動，旨在幫助長者克服生活所需的困難。許慧玲解釋，職能治療師著重於鍛鍊長者手部和肩膀的力量，物理治療師則專注於長者脊椎、軀幹、腿腳的復康。她說，每名長者鍛鍊手部的治療方案都不一樣，復康部門準備的動作不止一套。

安樂居會教長者和家人如何在家裡做運動。如果家人覺得長者沒有足夠的力量或做基本動作有困難，就會打電話給安樂居。復康部門做評估後給予建議。許慧玲說，安樂居在疫情之下仍然提供每一種服務。

安樂居還給予長者許多生活提示。包括：預防摔倒，確保地毯不會打滑，半夜起床有足夠的照明，用一片膠來鋪墊浴缸或在浴缸安裝扶手，不要放太多拖鞋在地上以免絆倒等等。

許慧玲表示，安樂居可以給長者提供運動建議和器械，讓長者繼續留在家裡獨立生活並做自己喜歡的東西。比如，安樂居給一名剛出院的病人一張洗澡用的凳子，還教這名長者的兒子怎樣幫長者恢復，無需前往需要長住的長者護理中心，因為留在家裡的生活更舒適滿意。

有關安樂居「長者全面護理計畫」的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或者登上網站onlok.org/PACE查詢。