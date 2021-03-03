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安樂居打造服務完善 經理楊天和是「橋梁」

記者黃少華／專題報導
楊天和表示安樂居和長者建立起家人般的和睦關係。（圖片由安樂居提供）
楊天和表示安樂居和長者建立起家人般的和睦關係。（圖片由安樂居提供）

安樂居（On Lok）負責玫瑰中心的項目經理楊天和（Harmony Young）表示，她需要在工作中幫助整個團隊做出決定，協調各部門準時、準確地提供服務，讓長者感到滿意。

楊天和從2008年底開始在安樂居工作，至今已有12年。擔任行政助理6年之後，她在4年前獲晉升至項目經理一職。

每周開三次會 客製長者服務

玫瑰中心各部門每周開三次例會商討長者會員的身心狀況。每名與會者將收集到的資料在會上分享。楊天和對每個部門向長者提供的服務做出協調。她說，長者入會時，每個部門都要評估這名長者的需要，談好服務細節。如果長者的身心狀況有變化，服務計畫就要適當改變。

新冠疫情之下，安樂居繼續向長者提供全面服務。長者仍然可以到中心看醫生。楊天和說，一個團隊每周都給長者打電話，從心理、食物、天氣變化等方面關心長者的需要。

除了電話探訪，安樂居還會派人家訪。營養師、物理治療師、醫生、護士等，根據實際情況向長者提供服務。楊天和說，一些長者不太願意讓人家訪。安樂居盡量通過智能手機和iPad做視訊服務。娛樂組上門幫忙調試設備，也可以帶長者到中心講解通訊設備的用法。安樂居會跟家人溝通如何合作來照看長者，一旦發現長者有身心變化會通知家人。

全面護理計畫 更完善、人性化

比起其它長者服務機構，楊天和表示，安樂居的「長者全面護理計畫」（PACE）更完善、更人性化。比如，長者外出、搬家會通知中心並獲得協助。社工可以為需要找房子的長者提供幫助。安樂居為一些獨居長者提供送餐上門服務。

通過安樂居的「長者全面護理計畫」，長者既能接受照顧和治療，又能在自己家裡有比較熟悉和舒適的居住環境。安樂居提供心理輔導，對長者的心理狀況非常上心。團隊各部門有很多工作人員。有些長者一天能接到不同部門員工5、6通問候電話。

楊天和說，安樂居和長者互相看作家人，和睦關係贏得了長者信任。有些長者希望職員經常關心他們，更希望盡快回到中心。娛樂組教長者如何用電腦，使用ZOOM參與服務。她在線見到長者打招呼也很開心。

楊天和強調，安樂居護理中心在疫情期間從來沒有關門，一些有需要的長者會到護理中心接受服務務。安樂居要確保中心內的所有人都做好防疫工作，還要控制入內人數。

有關於安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或登錄網站onlok.org/PACE查詢。

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