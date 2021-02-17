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如何排解疫下煩悶？ 試試舞蹈音樂療法！

記者黃少華／舊金山報導
梁若詩認為舞蹈音樂活動有助於腦部記憶退化或有中風症狀的長者。（圖片由安樂居提供）
梁若詩認為舞蹈音樂活動有助於腦部記憶退化或有中風症狀的長者。（圖片由安樂居提供）

安樂居（On Lok）活動治療師梁若詩（Joyce Leung）表示，新冠疫情大流行期間，活動部如果發現有長者情緒不太好，在了解原因後可能會跟不同部門合作來向長者提供幫助。其中，音樂治療就是一項有效的創新療法。

活動部會與物理治療部合作推出舞蹈音樂活動。物理治療師會在認為安全的情況下，帶長者一起做運動。活動部則選擇會員熟悉的音樂。通過這樣的運動，長者可以延緩機能衰退，強化身體。在早上做充分的活動可讓長者更好地入睡，以達到舒緩情緒的效果。

早在2015年，活動部和物理治療部的主管就提出構想，想帶領長者舞蹈音樂活動。活動部完成選曲、安排好時間、設計好動作，之後向物理治療師演示。如果沒問題，活動方案就在長者的活動時間進行。

中風長者 唱歌找回聲音

梁若詩說，舞蹈音樂活動鼓勵長者主動開口講話或唱歌。一些長者腦部記憶退化或者有中風症狀，不能正常說出一些字詞，但通過唱歌可以在一定程度上找回來並強化發聲能力。她指出，安樂居還組織了「擊鼓組」，讓長者在音樂治療中加上可發聲的敲鼓道具，幫助他們主動做動作。

疫情期間，安樂居繼續安排一個組別在線上來進行舞蹈音樂活動。此外，活動部還有線上太極運動，做到活動內容多元化，對長者的身心很有幫助。長者在消耗體力時強化肌肉，平衡力和靈活性更好，心肺功能得到提升。

YouTube視頻 隨時跟著做

安樂居在自己的YouTube頻道上播放舞蹈和其它運動的視頻，可以讓居家避疫的長者隨時上網觀看並跟著示範性動作來練習。

農曆新年，安樂居組織了「老友同堂賀新春」在線活動。長者跟社區學校的小朋友一起慶祝。長者有詩詞分享。小朋友有歌舞表演並且跟長者互動。一些喜歡寫書法的長者創作並展示了近200幅作品，一起慶祝佳節。由於不是每名長者都可以在線參加慶祝活動，安樂居會送一些活動禮包給這部分長者，方便他們在家活動。

了解您或家人是否可以享用安樂居服務，可致電（866）526-9622，或者登上網站onlok.org/PACE查詢。

公眾可掃描二維碼進入安樂居YouTube頻道收看各種舞蹈和其它運動視頻。（圖片由...
公眾可掃描二維碼進入安樂居YouTube頻道收看各種舞蹈和其它運動視頻。（圖片由安樂居提供）

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