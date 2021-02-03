不因疫情停歇！安樂居為長者安排線上精采活動

安樂居活動部組織會員居家防疫作品展示活動。（圖片由安樂居提供）

已經服務安樂居（On Lok）23年的活動治療師梁若詩（Joyce Leung）表示，安樂居根據每名長者的身心狀況來設計活動，幫助長者優化健康、保持獨立以及強化有意義的文娛休閒。

梁若詩在香港讀完中學後，來到美國 讀大學。專業是音樂治療。畢業後，她希望找到一份以人為本的工作。那時，她應聘到安樂居活動部工作，一做就是23年。她服務於安樂居舊金山 的翡翠中心。安樂居活動部的規模在逐步擴大，目前已有近30名職員。

相較於其它的長者活動中心，梁若詩認為，安樂居的活動部有一個團隊，根據長者的身心機能和信仰量身設計活動計畫。目標是改善長者的身心健康。

活動是個很大的概念。梁若詩表示，疫情 發生之前，安樂居旨在設計有治療性和有意義的活動。比如安排打益智麻將、做戶外運動。

疫情前 打麻將鍛鍊腦眼手

梁若詩說，打麻將在常人看來是普通的娛樂活動，但對長者而言能鍛鍊思維。疫情爆發前，安樂居提供給長者麻將桌和麻將，邀請長者一起參加益智麻將比賽，鍛鍊記憶，活動眼和手賽後頒發獎品和獎杯，提升長者的自信心。如果一些長者手部不方便打麻將，安樂居鼓勵他們參加其它活動。

疫情之下，中心不能進行室內面對面活動，於是開設線上活動。長者可以在線見到朋友和中心職員，特別是去年的中秋和聖誕線上慶祝會，讓長者特別高興和感恩。

為了順利參加線上活動，長者都嘗試學習使用iPhone和iPad。一些長者有家人幫忙調試設備。獨居的長者則由安樂居的員工幫忙。長者可以通過Zoom這類高科技軟體上網參加活動。

疫情後 網上規畫多樣課程

安樂居在線上開了很多組別的活動。比如Bingo遊戲組、詩詞分享組（長者要上網找資料分享詩詞）、粵語金曲組、國語金曲組（南灣）、英語作為第二語言（ESL） 學習班、美術課（畫畫）、心靈治療活動（舒緩和安靜情緒）等組別。每個組別都有不少人參加，一些長者可以參加其中5個組別的線上活動。

活動部製作活動時間表。長者可以根據時間表上線參加活動。

了解您或家人是否可以享用安樂居服務，可致電（866）526-9622，或者登上網站onlok.org/PACE查詢。