安樂居 貼心為長者會員安排打疫苗

呂以斌醫師認為，長者需要積極接種新冠疫苗以降低病毒傳播風險。（安樂居提供）

安樂居（On Lok）於29日在佛利蒙日間護理中心為長者會員安排接種新冠疫苗 。

醫療信息總監呂以斌（Ben Lui）醫師指出，此次為長者會員接種的是莫德納公司（Moderna Inc.）生產的新冠疫苗。他說，莫德納疫苗無需超低溫儲存，因此適合社區醫療服務機構使用。

安樂居的醫護人員在佛利蒙日間護理中心為長者會員接種莫德納新冠疫苗。（安樂居提供）

安樂居在灣區 七個中心，為1600名以上的長者提供醫療服務，其中超過1000人在舊金山 。灣區80%以上的長者會員住在自己家裡，安樂居的「長者全面護理計畫」（PACE）主要是照顧住在自己家中的長者會員。

呂以斌表示，安樂居幫長者會員取疫苗，由自己的醫護人員負責注射。長者會員可以約時間接種疫苗，並有專車接送前往各中心完成注射，然後就地觀察15分鐘。在中心接種疫苗的好處是效率和安全性更高。

安樂居還有10%左右的會員居住在各種長者護理機構。呂以斌說，這些會員已經有「聯邦COVID-19藥房合作夥伴關係」安排，由CVS和Walgreens兩家藥房獲聯邦資助之下提供上門接種服務。他們接種的是美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTech合作研發的新冠疫苗。

安樂居在阿拉米達縣接收到200劑新冠疫苗，已經從1月28日起陸續為長者會員接種。剛剛在聖他克拉拉縣接收到的新冠疫苗有300劑，還未開始接種。由於舊金山的新冠疫苗存量有限，可能要到下周才能開始接種。

呂以斌補充說，安樂居在舊金山的500多名一線工作人員已於1月中旬接種了第一針新冠疫苗，在阿拉米達縣和聖他克拉拉縣的一線工作人員也已經接種了第一針新冠疫苗。安樂居感謝東華醫院提供合作服務，讓安樂居的員工盡快接種新冠疫苗。

呂以斌強調，目前在美國市面上的輝瑞和莫德納兩種新冠疫苗，在數百萬人接種過程中相當安全，有效性達到95%左右。絕大部分接種者的副作用都相當輕微，因此希望長者放心接種。如果灣區七成以上的人完成接種，方可降低病毒傳播率。接種者如有發低燒、針口痛、疲勞、腰酸骨痛、肌肉痛等副作用，就是細胞在積極製造抗體，證明疫苗的有效性。

有關安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或者登上網站onlok.org/PACE查詢。