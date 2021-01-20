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糖尿病患「腳部保養」好重要！ 安樂居教要點

記者黃少華／專題報導
莊大慶(左)向患者講解足部護理。（圖片由安樂居提供）
莊大慶(左)向患者講解足部護理。（圖片由安樂居提供）

為長者會員提供足科治療的安樂居（On Lok）合約專科醫生莊大慶（David Chuang）強調，糖尿病患者的腳部保養十分重要。糖尿病患者必須每天檢査腳趾之間、下面和上面。可能出現的異常情況包括：皮膚撕裂，腳趾甲問題，腳趾之間出現潮濕、發紅、起泡、結繭、腫脹、有裂縫。

洗腳用溫水 硬水恐傷肌膚

莊大慶表示，糖尿病患者必須每天用溫水清洗腳部。他推薦患者使用PH值為中性肥皂和皮膚清潔劑，比如是DOVE或其它自然性清潔皂，避免刺激和擦傷皮膚。使用不好的肥皀，皮膚容易感染細菌和霉菌。患者還要避免腳長時間浸在水中，引發皮膚起皺紋或軟化（皮膚軟化容易裂開）。

患者要確保自己的腳經常是乾燥的，特別是腳趾間，避免在腳趾間擦乳液或保濕霜來過度保濕而損傷皮膚。患者如果在身上使用乳液，需要選擇沒有太多額外香料和色素的會比較好。此外，患者要避免使用水性保濕品，而應選擇油性成份的濃稠狀謢膚霜。

莊大慶指出，部分患者洗澡的水是硬質水（Hard Water），即含有很多高礦物質成分的水。水中含有很多肉眼看不見的微小石子或金屬顆粒物，進一步刮傷和損害患者的皮膚而引起發炎。他說，洗澡水不能太熱或者太冷。洗澡時間不要太長。

泡腳有條件 鞋子別穿太緊

一些華人長者喜歡用熱水泡腳以及做足底按摩。莊大慶說，長者要看足科醫生來了解腳部神經在什麼地方。如果神經很健康，泡腳沒有問題。如果神經開始衰退，泡腳就要小心。因為腳部無法明顯感覺冷熱，就容易受損並感染細菌。他認為，腳底按摩好，但如果用按摩棒造成創傷就不好了。

糖尿病患者需要選擇合適的鞋，否則容易傷到腳。莊大慶表示，鞋子不能太緊，外面要厚，裡面要軟。下午去買鞋比較好，因為那一時間的腳比較腫脹，可以通過試穿而買到更寬鬆且合適的鞋。較為透氣的跑步鞋是比較好的選擇。一些女士喜歡穿有跟的鞋，對前腳尖造成較大壓力及皮膚破損。

莊大慶認為，糖尿病患者的襪子不宜太大或太小，也不宜穿腳趾頭有接縫線的襪子而摩擦到腳趾頭。

有關於莊大慶分析腳部護理的更多中英雙文專業知識，讀者可瀏覽網頁http://www.drdavys.com/diabetic-manual。 有關於安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或登錄網站onlok.org/PACE查詢。

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