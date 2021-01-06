安樂居照顧足科健康 莊大慶提醒當心糖尿病

莊大慶建議長者注意檢查糖尿病相關症狀。（圖片由安樂居提供）

安樂居（On Lok）合約專科醫生莊大慶（David Chuang）每周有兩天時間為長者會員看診，提供足科治療。他表示，長者一旦患上糖尿病 ，腳的神經會產生退化。患者剛開始不知道退化，就像蛀牙開始一樣，感覺疼痛時已經比較晚了，因此長者需要高度重視。

莊大慶在台灣 出生長大，來到美國後在東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）的塞繆爾•梅里特大學（Samuel Merritt University）接受了四年醫學訓練。畢業後，他前往美東當了三年實習醫生，然後回到加州 工作。除了服務安樂居，他目前還在聖荷西O Connor傷口護理診所工作。

莊大慶表示，他的奶奶患有糖尿病而給腳部帶來負面影響，讓他開始涉獵足科醫學。他說，相對於其他族裔，糖尿病在華人社區其實沒有那麼嚴重。然而，全美占大約10%的人口（3000多萬人）患有糖尿病，仍然需要公眾警惕。

那麼長者怎樣才能知道自己有沒有糖尿病呢？莊大慶說，睡覺時腳如果有疼痛、麻木、沒有力氣的感覺，可能就是糖尿病的症狀信號。他建議，長者一年要看一次專家來檢查有沒有患上糖尿病。

據流行病學統計，15%的糖尿病患者最終會出現糖尿病足。莊大慶表示，其中一項簡單的自查方法是，長者讓家人幫忙用手指輕輕觸碰腳趾尖，閉上眼睛，體會腳趾尖是否有感覺。如果感覺很小甚至沒有，患糖尿病的可能性就相對較大。

莊大慶指出，出現糖尿病足的患者，腳部皮膚容易裂開，進而導致皮下的肉爛掉。這說明腳部皮膚很重要，需要每天保養。患者每天都要看一下自己的腳有沒有顏色變化、出現傷口或水泡。每名患者的症狀可能不一樣，部分患者容易出現灰指甲的症狀。

有關於安樂居的更多詳情，公眾可致電：（866）526-9622，或登錄網站：onlok.org/PACE查詢。