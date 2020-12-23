安樂居尖兵 陳慧思服務長者18年

陳慧思懷著感恩的心服務長者。（圖片由安樂居提供）

陳慧思（Fonia Chan）是安樂居（On Lok）跑華街護理中心的社工組長，已經在安樂居服務長者18年。2019年5月，位於舊金山 市中心Montgomery街1000號的Weinberg記憶護理中心正式啟用，陳慧思也為該中心長者提供服務。

陳慧思表示，小時候與祖父母之間有著親密關係，讓她對長者有擔當並喜歡上照顧長者的工作。

進入記憶護理中心的長者會員普遍患有阿茲海默症和腦退化症。目前是80至90歲年齡段居多，甚至有90歲以上的長者。這些長者身體比較健康。記憶護理中心目前只以試點形式服務跑華街中心的長者，以後希望陸續將服務到整個舊金山。

記憶護理中心有四名員工與18名長者會員，平均每一名員工服務四至五名長者。中心室內部分模擬成家居日常環境，設有客廳並擺放有麻將桌、沙發、茶几、金魚缸。長者喜歡坐在沙發上曬太陽、看報紙和畫報，也會投入地看魚缸裡的金魚。幾名長者還會一邊打麻將一邊嘮家常，分享年輕時的故事。

每名長者都能在記憶護理中心慢慢找到歸屬感。長者在中心可以像在家一樣擺設餐具就餐。大家可隨意坐任何位置，但每個人都自覺坐一個固定位置。陳慧思說，一名長者更主動承擔起「祖母」和「母親」的角色，幫員工一起派餐巾。

陳慧思說，熟悉的環境讓腦部記憶退化的長者易於融入，減少刺激。如果安排唱歌和樂隊表演等動態節目，這些長者往往會害怕而想找出口回家。而且，這些長者需要個別關懷，需要特別護理時更能獲得幫助。

陳慧思提到，一名長者移民來美之前在中國 內地務農，進入記憶護理中心之後很樂意參與栽種花草活動並傳授過去的經驗和技巧，在金色年華仍能發揮出自己的潛能。中心有義工教長者美術、園藝盆栽等相對靜態的活動，也安排舒展手腳的體操活動，讓長者容易適應和接受。到了中秋節，長者會做手工燈籠。中心還會因應不同長者的身體情況安排不同活動。

目前，記憶護理中心因新冠疫情 的緣故而沒有長者在中心活動。但康樂組準備了適合長者的活動材料，通過安全的方法交到長者和家人手上。

安樂居與長者的家人定期溝通，討論如何配合照顧長者的事項。還有心靈治療師、社工、醫師等跟進長者的情況。

更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或登錄網站onlok.org/PACE查詢。