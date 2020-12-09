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安樂居服務周到 郭小芳生活不必操心

記者黃少華╱專題報導
郭小芳認為安樂居提供的全面服務讓她不用為生活操心。（圖片由安樂居提供）
郭小芳認為安樂居提供的全面服務讓她不用為生活操心。（圖片由安樂居提供）

郭小芳參加安樂居（On Lok）「長者全面護理計畫」（PACE）已有六年。安樂居的服務非常周到，讓她很滿意。

於2006年移民來美後，郭小芳最初住在聖荷西。她收到安樂居的介紹資料，感到很合適，於是在兒子同意之下，通過譚姑娘接待和辦理入會，獲得安樂居位於跑華街的日間護理中心的全面服務。

疫情發生之前，司機每天接郭小芳到安樂居間護理中心接受護理。基本社交娛樂活動包括讀報紙、做早操、吃午飯。有的長者可以打麻將、玩Bingo遊戲、猜謎語。安樂居有時還安排樂隊或舞獅表演，長者都很高興。

郭小芳說，安樂居安排免費用餐，只要一個電話就有司機專車接送去看醫生，讓她感到有集體依靠而不用為生活操心。安樂居有營養師，根據長者體檢結果，合理搭配飲食及說明注意事項。加入安樂居之前，她事事都要靠自己，生活品質遠遠比不上入會之後。

安樂居安排智商測評，幫助長者鍛鍊記憶力。郭小芳說，她的測評已經從最初較低的分數提升到如今的接近滿分。這樣大的進步讓她感到年輕了許多。另外，長者之間經常相互聊天，也讓她身心愉悅。

郭小芳特別提到，在安樂居，什麼事情都有社工幫忙安排。而且社工很熱情、服務水準和學歷都很高。疫情發生後，郭小芳不能經常出門。讓她感激的是，社工黃慈忠（Benny Wong）熱情地幫忙做了大量事情，還教她用手機參加線上活動，居家避疫期間也能感到樂趣。郭小芳有一次不小心摔倒，社工立即給兒子打電話，也快速安排醫生看診。

疫情發生後，安樂居仍然為長者保持完善的服務。司機每天送三餐上門。醫護團隊會根據實際需要上門看診或派車接送長者去看醫生。郭小芳說，司機扶老人家上下車，回家時看到長者進入家門口才離開。安樂居還定期派人上門清潔衛生以及將衣服帶出去乾洗。需要時護工細心地扶長者上洗手間。

更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或瀏覽網頁onlok.org/PACE查詢。

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