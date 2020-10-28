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安樂居護士苗寶文 待長者如父母

記者黃少華／專題報導
苗寶文認為照顧長者就像呵護父母一樣。（圖片由安樂居提供）
苗寶文認為照顧長者就像呵護父母一樣。（圖片由安樂居提供）

有37年專業護理經驗的南灣家居護理部主管／註冊護士苗寶文（Mary Miao），已服務安樂居（On Lok）12年。她喜歡照顧長者，就像照顧父母一樣，而長者非常需要幫助和關懷。

苗寶文說，安樂居南灣家居護理部共有31名職員，包括護工22人、護士7人、調度員2人，服務聖荷西和東聖荷西兩個中心330多名長者。

護工照顧長者洗衣服和洗澡等生活起居、清潔、運動、提醒吃藥、物理治療等方方面面。「居家避疫令」以來，長者都不再前往中心，對護工上門服務的需求大了很多，護工家居服務量相應加大，還要引導長者不要焦慮。

護士工作更繁雜，在必要時上門為長者靜脈注射，服用抗生素，並準備好包括抗過敏和升壓藥在內的急救包，還有氧氣罐，在緊急情況及時施救。護士每兩個月對長者做一次家訪，評估長者的用藥情況。

苗寶文表示，她協同管理護工和護士團隊，指導護士臨床工作，傳授經驗。家居護理部員工還要定期學習。

家居護理部也需要教導家屬照顧長者。比如長者尿褲子應如何清潔。護工都經過專業訓練才上門服務，也要交代家屬如何為長者換尿布片、翻身、清潔等。

長者如獨居，一般不會自己用現代科技手段就醫。家居護理部就聯繫長者預約，然後有護工上門，用平板電腦打開ZOOM，讓長者跟醫生在線見面。護工帶上測試包，為長者測血壓、心跳、尿液等，立即出結果。護工提供基本服務之餘，要看看長者身體有沒有特殊變化，然後回來報告。家居護理部通過嚴謹系統每天更新長者情況紀錄。

護工和護士去長者家裡都穿戴一次性口罩、手套、眼罩、防護服，並為長者準備好口罩。如果長者咳嗽、發燒，護工立即向長者提供一次性口罩，同時向家居護理部報告，家居護理部根據情況，指導護工給自己和長者做好防護。如長者感到很不適，就很快被安排做新冠病毒檢測

苗寶文提到，她愛給長者唱歌，分享中醫知識，也潛心學習前輩留下的經驗，幫助長者消除病痛。

更多詳情可致電（866）526-9622，或者登錄網站onloklifeways.org/PACE 查詢

聖荷西 檢測 血壓

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