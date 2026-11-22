APAPA全美分會領袖於尹氏莊園合影。(APAPA媒體部提供)

AI摘要 文章摘要整理： APAPA於10月15日至17日在北加瓦卡維爾尹氏莊園舉辦分會領導人研習會，來自全美各地代表交流青年培育、公民參與與社區服務經驗，並由尹集成親自參與促進合作。

美國亞太裔公共事務 聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs Association，簡稱APAPA）今年10月15日至17日在北加瓦卡維爾（Vacaville）尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦為期三天的分會領導人交流研習會（Chapter Leader Retreat）。來自全美各地分會的領導人及志工代表齊聚一堂，透過專題簡報、經驗分享及團體討論，深化各分會聯繫，探討青年培育、公民參與、社區服務及未來合作方向。尹氏莊園主人尹集成 （CC Yin）親自參與活動，與各地分會代表交流並合影留念。

APAPA分會領袖於尹氏莊園交流研討。(APAPA媒體部提供)

金秋10月，尹氏莊園綠意盎然，景色宜人，為來自全美各地的APAPA分會代表提供良好的交流環境。研習會期間各分會領袖分享社區服務、活動規畫、青年培育及志工招募等方面的實務經驗，並就組織發展面臨的機會與挑戰交換意見。

室內會議中，與會代表透過簡報及討論分享工作成果；戶外交流活動則讓參與者在輕鬆融洽的氣氛中增進認識。由於各地亞太裔社區在人口結構、文化背景及公共資源方面各具特色，此次研習會提供相互學習的平台，促進跨地區合作，並為未來共同推動社區活動建立更緊密的聯繫。

重視青年培育 推動公民參與

成立於2001年的APAPA長期致力於透過教育、領導力培養及公民參與，提升亞太裔社群的公共事務參與程度，鼓勵更多年輕世代投入社區服務。

青年培育是APAPA的重要工作方向。各地分會透過實習計畫、領導力培訓及社區活動，協助學生累積實務經驗，培養溝通、組織及團隊合作能力。分會領導人與志工也積極協助年輕人準備人生中的第一份實習工作，為青年提供學習與成長的機會。

在公民參與方面，APAPA持續推動公民教育，協助首次投票的選民了解選舉程序，鼓勵社區居民關注公共議題。同時透過志工招募與培訓，吸引不同年齡及背景的民眾參與社區事務，建立跨世代的服務網絡。

尹集成參與盛會 促進交流

此次研習會選在尹氏莊園舉行，寬敞的室內會議空間及優美的戶外環境，為各地分會領導人提供交流與互動的平台。尹集成親自參與研習會，與APAPA各地分會領導人及志工代表互動交流，並在莊園合影留念。與會者身穿印有APAPA標誌的藍色服裝，展現團結合作與服務社區的熱忱。

隨著感恩節及年終佳節即將到來，APAPA特別向全美各地分會領導人及志工表達誠摯謝意，感謝他們長期投入時間與心力，持續服務當地社區。無論是協助學生實習、解答首次投票選民的疑問，或歡迎新加入的志工，都是推動社區參與的重要力量。

此次分會領導人交流研習會，不僅深化各地分會合作，也再次彰顯APAPA重視教育、領導力及公民參與的核心使命。