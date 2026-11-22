沙加緬度市政府推出「Shop 916」購物優惠活動，將節日消費留在社區。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度市推出Shop 916節慶購物優惠，買指定禮品卡最高可享買100元送50元，並號召超過130家本地商家參與，鼓勵居民支持在地消費。

迎接年底節慶購物旺季，沙加緬度市政府推出「Shop 916」購物優惠活動，民眾只要購買指定金額的禮品卡，就能獲得額外贈送的優惠禮卡，最高買100元送50元，相當於額外增加五成購物額度。今年共有超過130家本地商家參與，活動已自15日開始，將持續至明年1月15日，鼓勵居民支持在地商店，讓節日消費留在社區。

Shop 916是沙加緬度市府推動的地方購物計畫，民眾購買的禮品卡可在參與活動的商家使用，涵蓋不同類型的本地店鋪。消費者不僅能自行使用，也可做為節日禮物送給親友，讓收禮者自由選擇消費地點。

今年推出三種優惠方案：購買25元禮品卡，額外贈送10元；購買50元禮品卡，贈送25元；購買100元禮品卡，則可獲得50元贈卡。換言之，花費100元，合計可取得150元的購物額度。

不過，每位購買者最多只能獲得三張優惠贈卡，而且贈卡必須在2027年2月28日前使用，逾期失效。民眾可透過官方網站shop916local.com購買，並查詢參與商家。

代表沙加緬度市第7選區的市議員Rick Jennings表示，市府希望直接協助本地商家善用這項計畫，因此特別走訪Land Park地區，鼓勵店家登記加入。他指出，參與商家愈多，居民就有愈多購物選擇；消費者首次上門，也可能成為商家建立長期顧客關係的契機。

沙加緬度市經理Maraskeshia Smith表示，節慶期間是支持社區小商家的重要時機。透過Shop 916，居民可以向親友推薦喜愛的本地商店，避免節日購物支出大量流向外地，讓地方經濟直接受惠。

這項計畫自2021年推出以來，禮品卡及優惠贈卡累計銷售金額已超過140萬元，逐漸成為沙加緬度推廣在地消費的重要工具。

除了個人購買，Shop 916也提供企業及團體大量採購方案，適合用於員工獎勵、顧客回饋、志工感謝禮及促銷活動。大量採購可免除禮品卡相關費用，但不適用此次節日額外贈卡優惠。

市府也持續招募商家加入。凡位於沙加緬度市界內、設有實體店面，且全職等值員工不超過500人的商家，均可免費申請參與。不過，居家經營、連鎖加盟、僅販售酒類及大麻相關商家不符合資格。

市府希望藉由節慶贈卡優惠，吸引居民走進平時較少造訪的社區商店，增加商家曝光及營收，也讓消費者在通貨膨脹及生活成本壓力下，享有更多購物實惠。