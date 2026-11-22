沙加緬度縣政府開始向居民免費發放防災準備包，協助家庭提前因應冬季暴風雨、洪水及停電等突發事件。(取自沙加緬度縣府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 沙加緬度縣因冬季風暴與可能豪雨，透過緊急服務辦公室免費發放防災包，並在多個社區據點及28間圖書館提供領取，以提升居民面對洪水、停電與疏散的準備。

隨著冬季風暴季節到來，沙加緬度縣政府加強社區防災準備，透過緊急服務辦公室（OES），向居民免費發放防災準備包，協助家庭提前因應暴風雨、洪水及停電等突發事件。目前已向志願消防區、社區組織及其他據點發放超過4000份，全縣28間公共圖書館也加入發放行列，以利居民就近領取。

縣府表示，每份防災準備包有四項實用物品，包括保護重要證件的防水文件袋、存放緊急備用現金的信封、緊急聯絡資訊卡，以及方便開啟瓶罐的輔助工具。雖然物品簡單，卻能幫助居民在災害發生時，迅速取得重要資料與基本生活用品。

沙加緬度縣位於加州中央谷地，境內有沙加緬度河、美國河及多條水道，部分低窪社區面臨冬季豪雨與河川氾濫風險；尤其靠近沙加緬度河三角洲的地區，除了強降雨，還須注意堤防安全及道路淹水問題。

今年冬季受到聖嬰現象可能帶來強降雨的影響，縣府已於11月初啟動防洪準備，包括開放部分沙包領取站，提醒居民提前防範豪雨及淹水。沙包可協助減緩雨水流入住宅及車庫，但無法保證阻擋所有洪水，居民仍須留意官方發布的警報及疏散指示。

冬季風暴也可能造成樹木倒塌、交通中斷及大規模停電。停電期間，電子支付設備、提款機及通訊系統可能無法正常運作，因此，預先準備少量現金及紙本緊急聯絡資訊，有助於居民在手機沒電或網路中斷時維持基本應變能力。

縣府提醒，防災準備不必等到災害發生才開始。居民可將身分證件、保險資料、醫療紀錄及重要聯絡方式集中保存，並放入防水袋中。家中也應備妥飲用水、不易腐壞的食物、手電筒、電池、常用藥品及基本急救用品。

對長者、行動不便者及依賴電力醫療設備的居民而言，事先規畫停電時的替代電源、交通方式及親友支援尤其重要。家庭也應熟悉所在地區的緊急通知及疏散資訊，避免災害發生後才匆忙尋找協助。

縣府公布的防災包發放據點包括Elk Grove Senior Center，以及Wilton、Herald、Courtland、Walnut Grove、River Delta和Isleton等地消防站。此外，沙加緬度縣28間公共圖書館也提供免費防災包，數量有限，送完為止。居民可就近洽詢，並建議出發前先確認是否仍有存貨。縣府也歡迎社區組織、非營利團體及其他合作夥伴協助發放，擴大服務範圍。